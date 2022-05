Il freezer è comodo, soprattutto, se siamo persone che lavorano e non hanno tutto questo tempo per fare, quotidianamente, la spesa. Ci infiliamo, nei cassetti, il pane della settimana, la carne, il pesce, piatti pronti cucinati e tutto ciò che potrebbe tornarci utile.

Un bel risparmio di tempo e, a volte, anche di soldi. Se c’è un’offerta, al super, conviene fare il pieno e poi mettere gli alimenti comprati nel surgelatore. Certo, dobbiamo stare attenti agli spazi, perché si finisce per stipare i cassetti, dimenticandosi, a volte, delle cose comprate.

Basta questo semplice trucco

Tutto perfetto e funzionale. Magari, per la sera, abbiamo deciso di cucinare carne sfruttando, come metodo di cottura, un’alternativa che ci farà risparmiare sulla bolletta. Il problema, però, è quando ci accorgiamo che, al mattino, ci siamo dimenticati di tirarla fuori dal freezer ed è ancora da scongelare. Una vera seccatura arrivare a casa e trovarsi in questa antipatica situazione. O troviamo un’alternativa da preparare, magari in 15 minuti o un metodo per decongelarla rapidamente.

Il primo pensiero è di usare il microonde che, però, non tutti hanno. Altro che microonde ma per scongelare rapidamente la carne esiste un metodo alternativo. Anche perché, con il microonde, c’è il rischio di farlo in maniera scorretta, ovvero con uno scongelamento che non è uniforme.

Potrebbe succedere di vedere la carne apparentemente scongelata all’esterno mentre, dentro, non lo è. Il che, finirà per avere ripercussioni sul nostro piatto cucinato, oltre che sul gusto.

In realtà, il microonde è un metodo che seguono in tanti, a prescindere dal fatto di essersi dimenticati del pezzo in freezer, oppure no. Sembra il più pratico e veloce, ma dobbiamo fare attenzione ai rischi se usato in maniera scorretta.

Altro che microonde, per scongelare rapidamente la carne basta seguire questo semplice trucco e 3 consigli che faremmo bene a ricordare

Il modo migliore per scongelare un pezzo di carne, ricordandosene per tempo, è quello di metterlo in frigorifero. Certo, non è un modo veloce per avere il nostro pezzo rapidamente a disposizione, ma, così facendo, avremo le proprietà nutritive intatte.

E se ce ne fossimo dimenticati? Esiste un metodo alternativo per scongelare rapidamente la carne, senza usare il microonde. E si tratta di lasciare il pezzo di carne nella sua confezione e di metterlo sotto abbondante acqua corrente.

Attenzione, però, al primo consiglio. Mai usare l’acqua calda. O rischieremmo di far proliferare dei batteri. Deve essere sempre fredda o, al massimo, a temperatura ambiente.

Secondo consiglio, che è un avvertimento: non ricongeliamo mai una carne decongelata. Per questo motivo, se avessimo un pezzo grosso di carne, o una confezione con 4-5 bistecche, dovremmo fare così. Prima di congelarla, dividiamola in pacchettini differenti dove metteremo 1-2 bistecche al massimo. Non solo si decongeleranno prima, ma eviteremmo di dover buttare via carne non utilizzata.

A meno che, ed è il terzo consiglio, non cuociamo tutto in una volta. Allora, in questo caso, pur trattandosi di carne decongelata, per il fatto di averla cucinata, potrà nuovamente essere congelata. Ovviamente, per la carne cruda, ciò non è possibile.

