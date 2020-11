Internet sicuramente ha migliorato la nostra vita di tutti i giorni. A volte, però, nonostante l’uso che se ne fa su base giornaliera, può capitare di essere vittima di eventuali raggiri.

Per questo è meglio tutelarsi contro eventuali truffe, informandosi adeguatamente. Per tutte queste ragioni oggi spieghiamo, nel dettaglio, come riconoscere con pochi semplici trucchi una truffa via mail. Scopriamo insieme come evitare delle brutte sorprese.

Controllare il mittente

Oggi forniamo dei piccoli accorgimenti su come riconoscere con pochi semplici trucchi una truffa via mail.

Generalmente si presenta una situazione tipo: si riceve della posta elettronica da parte di una banca o da un istituto di credito che in un qualche modo ha il fine di mettere in allarme l’utente. Infatti, può esserci scritto che il proprio conto è stato bloccato, o che qualcuno ha effettuato un accesso illecito, prendendo dei soldi.

Altre volte, invece, viene richiesto di confermare alcuni dati cliccando un link presente nel corpo del testo. Prima di tutto è importantissimo non cliccare mai link e pure non scaricare mai allegati dentro a un’email di dubbia provenienza.

Poi bisogna anche dare uno sguardo all’indirizzo del mittente: se contiene parecchi numeri o caratteri speciali si può essere sicuri che si tratta di phishing.

Controllare direttamente tramite l’istituto di riferimento

Se si hanno ancora dubbi, il metodo infallibile per non incappare in una truffa è sicuramente quello di verificare le informazioni alla fonte. L’ideale è cercare informazioni sui siti ufficiali degli istituti menzionati o di dar loro un colpo di telefono.

Ecco spiegato, dunque, come riconoscere con pochi semplici trucchi una truffa via mail. Sul sito, e sui canali social di ProiezionidiBorsa, sono presenti diversi articoli che aiutano a comprendere come salvaguardare la propria sicurezza sul web. Ad esempio in quest’articolo si spiega come pagare online in totale sicurezza.