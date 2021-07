Il tiramisù è uno dei dolci più amati di sempre, soprattutto nella sua versione tradizionale ma non solo. Infatti, esistono diverse varianti della ricetta classica che valorizzano alcuni sapori particolarmente graditi come la frutta.

Per cui, tra le varie ricette di tiramisù rivisitati vediamo come preparare un tiramisù ai frutti della passione buonissimo e perfetto per l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Impossibile resistere a questo delizioso e freschissimo tiramisù con un ingrediente speciale che sta spopolando

Il tiramisù ai passion fruit è una variante della classica ricetta in cui il protagonista indiscusso è lui, il frutto della passione. Il frutto della passione è un frutto tropicale ricco di nutrienti che contribuisce alla salute di cuore ed intestino ed alla bellezza della pelle.

Il tiramisù ai frutti della passione è un dolce fresco e cremoso perfetto per rinfrescarsi

l’estate. Vediamo quindi come prepararlo:

Ingredienti per un freschissimo tiramisù

uova 2;

zucchero 4 cucchiai;

pavesini 1 pacchetto;

mascarpone 250 gr;

panna 250 mL;

frutti della passione 3;

gocce di cioccolato.

Procedimento

Per preparare il tiramisù ai frutti della passione, cominciare lavando e tagliando a metà i frutti della passione e rimuovendo la polpa. Poi, riscaldare mezzo bicchiere d’acqua con un cucchiaio di zucchero in un pentolino. Procedere passando la polpa con un passaverdure in modo da eliminare i semini. Quindi unirvi lo sciroppo di acqua e zucchero.

A questo punto separare tuorli ed albumi, unire in una ciotola tuorli e 3 cucchiai di zucchero e mescolare tenacemente per ottenere un composto spumoso ed omogeneo. Ora, aggiungere il mascarpone e mescolare.

In una ciotola a parte montare a neve gli albumi ed unirli alla crema di mascarpone. Subito dopo montare anche la panna ed aggiungere anch’essa al composto, mescolando dal basso verso l’alto.

Ora, prendere una teglia e stendere un primo strato di crema per poi aggiungere uno strato di Pavesini bagnati nell’acqua, zucchero e frutti della passione. Continuare a fare strati di crema e Pavesini ad alternanza fino all’esaurimento degli ingredienti. Concludere poi con la crema e decorare con le gocce di cioccolato.

Consigli pratici

Come abbiamo visto, è semplice preparare questo delizioso e freschissimo tiramisù con un ingrediente speciale che sta spopolando a cui è impossibile resistere. Una volta pronto, si consiglia di far raffreddare in frigorifero il composto per un paio di ore almeno prima di assaggiare. Inoltre, è possibile conservare il tiramisù in frigorifero per un paio di giorni, o congelarlo nel freezer.

Ecco, quindi, come preparare un dessert squisito e freschissimo perfetto per l’estate.