Ecco qual è l’ingrediente segreto ma che tutti gli amanti del fai da te hanno in casa per il siero viso perfetto per le pelli secche

Da qualche anno a questa parte, sono sempre di più le persone che decidono di creare da sé i prodotti di skincare e di bellezza. Le motivazioni possono essere diverse: o perché i prodotti di qualità sono cari, o perché si preferisce conoscere esattamente la composizione dei sieri e delle creme.

Ma se esistono molte ricette per le maschere viso, un po’ più difficile è capire come realizzare dei sieri perfetti per la propria pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Continuando a leggere, vedrete qual è l’ingrediente segreto ma che tutti gli amanti del fai da te hanno in casa per il siero viso perfetto per le pelli secche.

Olio di mandorle: il migliore alleato delle pelli secche

Con questa ricetta, sarà semplice creare un siero perfetto per le pelli secche, a partire da alcuni ingredienti molto comuni. Infatti, chi è solito creare prodotti di bellezza fai da te ha sicuramente in casa questi semplici prodotti.

Se invece si è alle prime armi e si teme che sia uno spreco acquistare questi ingredienti, non è così! Infatti, questi prodotti sono alla base di moltissime ricette e torneranno utili in diverse occasioni.

Gli ingredienti per questo siero sono:

a) olio di mandorle: 2 o 3 grammi (corrispondono a circa mezzo cucchiaino). Questo olio ha proprietà lenitive ed idratanti, per nutrire a fondo la pelle e prevenire arrossamenti. È proprio questo l’ingrediente segreto ed il miglior alleato delle pelli secche;

b) vitamina E: 2 gocce. La vitamina E è perfetta per le pelli secche o mature, perché ha azione idratante e lenitiva;

c) olio d’oliva: 2 o 3 grammi. Quest’ultimo ingrediente favorisce il ricambio della pelle e quindi contrasta l’invecchiamento cutaneo, eliminando nel frattempo anche le tossine.

Preparazione del siero

Per ottenere questo siero favoloso e perfetto per le pelli secche, sarà sufficiente mescolare tutti gli ingredienti per alcuni minuti. Dopodiché, quando il siero avrà raggiunto una consistenza omogenea, sarà pronto per essere utilizzato.

Ecco, quindi, qual è l’ingrediente segreto ma che tutti gli amanti del fai da te hanno in casa per il siero viso perfetto per le pelli secche: l’olio di mandorle.

Seguendo questa semplicissima ricetta, si otterrà il siero desiderato e la pelle ci ringrazierà.