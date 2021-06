Quando il caldo fa irruzione sulla scena, le proviamo tutte per cercare refrigerio. Dal condizionatore alla massima potenza, alle gite spontanee al mare o al fiume per buttarsi in acqua e godersi qualche prezioso minuto di freschezza. Ma naturalmente è anche importante assumere abbastanza liquidi. Per questo uno dei must dell’estate è certamente la granita. Disponibile al bar in mille gusti diversi, la granita è anche semplicissima da preparare a casa. Ma se ci siamo stufati delle solite granite alla menta o al limone, perché non provare qualcosa di nuovo? Possiamo creare una granita originale e freschissima con un solo comunissimo ingrediente.

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Si tratta della melissa. La melissa (Melissa officinalis) è una delle piante più comuni nei nostri giardini. Molto usata soprattutto nei secoli passati come medicina per calmare l’ansia e lo stress. Ma la proprietà per cui la melissa è più conosciuta è il suo buonissimo profumo di agrumi. Noi possiamo sfruttare questa proprietà della melissa per preparare una granita perfetta per l’estate in poche mosse.

Basta un solo ingrediente per creare la granita più rinfrescante e profumata dell’estate. Vediamo come.

Come preparare la granita con la melissa

Il procedimento è semplicissimo. Prepariamo un infuso di melissa, mettendo delle foglie in acqua bollente per 3 o 4 minuti. Poi rimuoviamo le foglie e versiamo l’infuso in un contenitore per i cubetti di ghiaccio. Mettiamolo in freezer per almeno un paio d’ore. Ora possiamo utilizzare l’infuso ghiacciato per preparare una granita. Non occorre avere attrezzatura particolare. Basta un qualsiasi utensile per sminuzzare i cubetti di ghiaccio e creare una granita. Ad esempio, possiamo mettere i cubetti in un panno pulito e utilizzare un batticarne o un martello per sminuzzarli, naturalmente facendo attenzione alle dita. Aggiungiamo qualche goccia di limone e due foglie fresche di melissa e godiamoci la nostra granita dissetante.

Ma l’infuso di melissa è ottimo anche bevuto caldo, ed è un vero toccasana per il corpo e la mente.