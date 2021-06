Il movimento ribassista di venerdì è stata la tipica esplosione di momentum che dopo una fase laterale potrebbe dare direzione ai mercati? Quello che non ci convince però è che alcuni indicatori non hanno seguito i prezzi al ribasso ma sono rimasti girati al rialzo. Il movimento di venerdì forse è stato un falso segnale? Lo capiremo fra oggi e domani e per questo motivo si raccomanda ancora una certa cautela. Bull trap? Non è detto ma meglio attendere ulteriori conferme al ribasso.

Ecco il tema della nostra trattazione odierna: giorni decisivi a Wall Street ma Netflix forse ha già puntato verso ulteriori rialzi.

Procediamo per gradi

Lo scenario atteso per la settimana è il seguente:

rimbalzo fra lunedì e martedì con formazione del massimo settimanale e poi nuovo ribasso fino a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Se lo scenario subirà modifica, questa avverrà proprio fra lunedì e martedì.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 33.622.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.098.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.204,78.

Giorni decisivi a Wall Street ma Netflix forse ha già puntato verso ulteriori rialzi

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ ultima giornata di contrattazione a 500,77 dollari. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29. Fair value stimato in area 575 dollari con una sottovalutazione attuale di circa il 15%. Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è laterale rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 482,14 sono possibili ulteriori rialzi verso area 525 e poi 550/575 nei prossimi 3/6 mesi. Resistenza di breve termine a 511,76.

Come al solito si procederà per step.