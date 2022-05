Quante volte ci è capitato di frugare nel frigorifero o in dispensa perché non sappiamo cosa servire a degli ospiti dell’ultimo minuto? Siamo alla ricerca degli ingredienti per comporre un piatto semplice, ma anche bello da vedere e saziante, senza dover correre al supermercato per recuperare il necessario. Mettere in tavola un piatto del genere non è un’utopia se sappiamo usare l’immaginazione e qualche semplice trucco di grande effetto. Oggi vogliamo presentare un piatto davvero semplicissimo, bastano due ingredienti che praticamente tutti abbiamo sempre in casa, cioè della pasta sfoglia e delle uova.

Rimbocchiamoci le maniche, perché in pochi minuti avremo pronta una delizia da leccarci i baffi.

Nidi di pasta sfoglia con uovo al forno

Ma di quale ricetta stiamo parlando? È molto semplice: si tratta dei nidi di pasta sfoglia con l’uovo al forno. Gli ingredienti sono: un rotolo di pasta sfoglia, tante uova quanti sono i commensali, sale e pepe. Per creare i nidi di pasta sfoglia basterà formare delle cornici all’interno delle quali andremo a sgusciare l’uovo crudo, che poi cuoceremo in forno. Per prima cosa, ritagliamo delle porzioni di pasta sfoglia, una per ciascun commensale. Possiamo farle di forma quadrata o rotonda. Posizioniamole sulla carta da forno all’interno di una teglia. Poi muniamoci di piccole ciotole o pirottini di ceramica.

Basta un rotolo di pasta sfoglia e un uovo per mettere in tavola questo contorno creativo ma semplicissimo

Posizioniamo i pirottini di ceramica nel centro di ciascuna porzione di pasta sfoglia, poi inforniamo la teglia per soli 5 minuti a 180 gradi. La pasta sfoglia comincerà a crescere intorno ai pirottini, andando a formare delle cornici o, appunto, dei nidi. Estraiamo la teglia dal forno e solleviamo i pirottini, che non ci servono più. Abbiamo ora a disposizione delle porzioni di pasta sfoglia con una depressione nel centro. È qui che sgusceremo le nostre uova.

Apriamo un uovo all’interno di ciascun nido

Dunque, basta un rotolo di pasta sfoglia e un uovo per ciascun commensale. Apriamo un uovo all’interno di ciascun nido, come se stessimo sgusciando un uovo all’interno di una padella. Poi riposizioniamo la nostra teglia nel forno a 180 gradi. Ci vorranno circa 10 minuti per completare la cottura della pasta sfoglia e cuocere le uova. Quando la pasta sfoglia comincerà a formare una crosticina marrone e le uova saranno belle sode, possiamo estrarre la teglia dal forno e distribuire a ciascun commensale il suo nido. Guarniamo con qualche foglia di prezzemolo fresco e accompagniamo con un’insalata per fare ancora più figura.

