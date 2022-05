Per molti italiani scegliere la meta per le vacanze estive non è affatto un’impresa semplice. Siamo alla ricerca di un luogo interessante, ricco di storia, di cultura, di bellezze naturali e artistiche e, soprattutto, che ci permetta di goderci le vacanze senza spendere una fortuna. Non doversi preoccupare di svuotare il portafoglio mentre siamo in vacanza è un grande sollievo, soprattutto per le famiglie, che devono affrontare spese non indifferenti quando viaggiano. In Italia purtroppo i prezzi delle mete turistiche più popolari continuano a lievitare. Ma non facciamoci scoraggiare, perché a pochissima distanza da noi sorge una splendida città, purtroppo poco conosciuta, ma che può diventare una meta per delle vacanze da sogno. Vediamo quale.

La splendida Giannina sorge in riva a un lago, circondata da montagne mozzafiato

Ma di quale città stiamo parlando? Si tratta di Giannina, o per meglio dire Ioànnina, nella regione greca dell’Epiro. Giannina è una città dalla storia millenaria, che negli ultimi secoli ha visto protagonisti non solo i Greci, ma anche i Veneziani e i pascià dell’Impero Ottomano. La sua attrazione principale è il lago su cui sorge la città. In mezzo al lago sorge un’isoletta raggiungibile in pochi minuti a bordo di romantiche barchette tradizionali. L’isola accoglie splendidi monasteri bizantini, oltre a un museo sulla storia del dominio ottomano.

Per vacanze economiche è questa la città ricchissima di storia e cultura a pochi passi dall’Italia, fresca anche d’estate

Le bellezze di Ioànnina comprendono uno splendido castello ottomano e una moschea, da cui si gode una vista mozzafiato sulla città vecchia. Inoltre, è presente il museo bizantino, che dettaglia l’incredibile storia della città. Sono molti i turisti greci che scelgono Giannina per le vacanze, lontano dalle folle ma non per questo meno entusiasmanti.

Altopiani, montagne, bellezze naturali e buon cibo

Subito a nord di Giannina sorge la catena montuosa del Pindo, dai paesaggi mozzafiato sia d’estate che d’inverno, impreziosito da villaggi dove si gode ottimo cibo e da altopiani incantevoli che ci offrono una vista a tutto tondo sul Parco nazionale del Pindo. Una grandissima attrazione della zona è la gola di Vikos, la più profonda del Mondo relativamente alla sua larghezza. Per gli amanti dell’antichità, non può mancare una visita al Santuario dell’oracolo di Dodona, una “piccola Delfi” meno conosciuta, ma non meno spettacolare, raggiungibile in 20 minuti di automobile da Giannina. Insomma, per vacanze economiche è questa la città da segnare sulla mappa, dove stare al fresco, godere della natura e di una cultura millenaria.

