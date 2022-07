L’Italia possiede migliaia di chilometri di coste, con spiagge per ogni gusto ed esigenza. Anche i Paesi vicini possiedono delle coste balneabili e un mare pulito e caldo, in cui fare vacanze indimenticabili.

Grecia, Malta, Baleari e Tunisia, sono tutti luoghi con spiagge da sogno e mari spettacolari. L’intero Mar Mediterraneo possiede bellezze diffuse, perfette per chi è alla ricerca di angoli di paradiso in cui rilassarsi.

Un Paese che possiede una costa balneabile turistica è anche la Francia. Il lato mediterraneo della Costa Azzurra con le sue spiagge incredibili ricche di vegetazione possiede delle spiagge sabbiose e lunghissime.

Oggi vogliamo parlare di una località unica che, però, è ancora poco nota ai turisti italiani.

Ecco perché a 4 ore di macchina dall’Italia c’è questa incredibile spiaggia in cui sembrerà di fare il bagno da soli.

Una Regione da esplorare tra natura e tradizioni

La spiaggia di cui parliamo oggi si trova nella regione provenzale della Camargue. Questa zona si trova alla foce del fiume Rodano ed è caratterizzata dalla presenza di saline e stagni, in cui vivono animali selvatici. Dai cavalli bianchi di Camargue ai fenicotteri, possiamo avvistare diverse specie tipiche del luogo. In Camargue ci sono città storiche come Saintes Maries de la Mer e Aigues Mortes, famosissime per le chiese e le fortificazioni in pietra.

Ma questa parte di Francia è anche apprezzatissima per un mare pulito e tiepido, contornato da spiagge argentate e sabbiose.

A 4 ore di macchina dall’Italia c’è questa incredibile spiaggia argentata lunga più di 10 chilometri e accessibile senza pagare

Oggi vogliamo parlare della spiaggia del faro di Gacholle, che va dalla città di Saintes Maries sino al villaggio di Beauduc. Questa lingua di sabbia è lunga più di 10 chilometri ed è difficile da raggiungere. Vi si può arrivare in barca, ma anche a cavallo ed in bicicletta. Più difficile giungervi in automobile, dato che la strada è sterrata e dissestata.

La battigia è larga più di 100 metri ed è interamente composta da sabbia argentata e gusci di conchiglie. In qualsiasi punto della spiaggia saremo sarà possibile fare un bagno in assoluta pace, dato che è molto poco frequentata e non è mai affollata. Potremo goderci una nuotata nel silenzio della natura, in un panorama da sogno.

Approfondimento

