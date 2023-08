Basta un fiore prodigioso per scacciare afidi, parassiti e insetti, ecco il segreto dell’agricoltura biologica

La natura, alle volte, sembra aver pensato ad ogni cosa. Ci sottopone dei problemi, alle volte molto urgenti. Ma ci da anche molto soluzioni, come quella del fiore utilizzato per scacciare i parassiti.

Orti, balconi fioriti, piccoli appezzamenti di terreno, oppure la semplice pianta di basilico che proviamo a coltivare sul davanzale della foresta: non importa quale sia la posizione o l’estensione delle nostre coltivazioni. Uno dei maggiori rischi per la sopravvivenza delle nostre piantine è costituita dai piccoli parassiti infestanti. Una questione fastidiosa, anche perché molti desiderano risolvere il problema senza ricorrere a pesticidi chimici, tanto più in presenza di prodotti i cui frutti andremo a mangiare.

Ebbene, sembrerà incredibile ma basta un fiore prodigioso per scacciare afidi, parassiti e insetti dalle nostre piante in maniera naturale.

Utilizzare i petali

Ebbene, molti li conoscono come fiori associati alle situazioni di lutto ed ai cimiteri. In un certo senso, hanno questo significato anche per i piccoli organismi che infestano le nostre piante. Si tratta dei crisantemi cosiddetti della Dalmazia, piccoli fiorellini dotati di una proprietà chimica risolutiva, ovvero il piretro. Basta tanto per poterlo rendere uno dei fiori più ricercati dall’agricoltura biologica, che prevede l’impiego di questa sostanza. Se esistono in commercio dei prodotti al piretro, in linea generale possiamo creare un efficace antiparassitario anche noi, a partire dalla pianta. Si tratta infatti da una soluzione che potremo spargere sui fiori che siano, o temiamo possano essere, attaccati da afidi, parassiti e insetti. Prima di vedere la procedura per ottenere questo efficace prodotto, ricordiamo che il piretro non ha una funzione sistemica, ma a contatto.

Ciò significa, in sintesi, che non possiamo pretendere un effetto generale sull’area considerata, ma dovremo avere cura di cospargere direttamente tutte le parti dei fiori coinvolti, in particolare la parte inferiore della pianta e le foglie meno facilmente raggiungibili. Inoltre, ricordiamo di non utilizzarlo su corsi d’acqua, visto che se è vero che il piretro non ha effetti tossici sulla salute delle piante, li potrebbe però avere su pesci e rettili.

Inoltre, bisogna utilizzarlo solo nelle aree infestate da afidi e parassiti di cui vorremmo sbarazzarci. Non ha senso utilizzarlo indiscriminatamente, visto che potrebbe eliminare anche i molti insetti utili per l’orto. Infine, dopo l’impiego, occorre attendere vari giorni per il consumo alimentare di eventuali frutti, previo attento lavaggio.

La procedura è relativamente semplice, e prevede una fase di tritamento delle foglie. Basta raccogliere i fiori nel corso della fioritura, pestarli e macinarli. Otterremo una polvere dalla tipica colorazione ocra. Ne basterà un cucchiaino per ogni litro d’acqua da utilizzare sulle parti maggiormente colpite. Possiamo utilizzare un dispensatore, da agitare prima dell’uso. Sarà facile così sbarazzarci dei parassiti che mettono a rischio la salute delle nostre piante.

