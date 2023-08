Vagonate di soldi e opportunità ad agosto per questi segni zodiacali fortunati  

Il cielo dell’estate e del solleone porta una ventata di ottimismo e fiducia. Non c’entra nulla inflazione oppure l’erosione dei risparmi. Si può essere pieno di propositi e capacità anche senza liquidità. Ecco chi ne beneficia.

Anche perché la felicità della nostra vita, proprio come quella dei nostri risparmi, dipende dallo spirito e dalla rotta, e non solo dalla situazione attuale. Cuor sereno, il ciel l’aiuta. Ancora di più se i fortunati fanno parte della cerchia dei segni che avranno uno sfacciato ottimismo nel prossimo mese. Tutto merito della Luna, grande protagonista dei fenomeni astrologici di questo agosto: dalla Superluna piena che apre il mese fino alla congiunzione con Giove del 7 agosto, concludendo con quella con Saturno a fine mese: fenomeni questi che potrebbero portare vagonate di soldi e opportunità ad agosto per questi segni dell’oroscopo baciati da buona sorte.

Il Capricorno ha il vento in poppa

Il Capricorno è un segno noto per essere paziente e riflessivo. Ma la pazienza è la condizione necessaria di ogni successo. Non esiste fortuna costruita senza pazienza, anche se certamente questa non è l’unico ingrediente necessario. Anche Venere sembra fare l’occhiolino a quanti riescono ad attendere il momento giusto: è tutto una questione di attimi e di opportunità. Questa armonia coinvolge anche i risparmi ed i guadagni. Chiedersi quale sia l’attimo giusto potrebbe portare una valanga di benefici. Questa consapevolezza sarà una guida sicura nelle notti di traversata.

Prendere la palla al balzo è invece uno degli imperativi categorici del Sagittario, ed è ciò che renderà i suoi figli molti attivi durante il mese. L’orgoglio e l’auto consapevolezza sono una componente essenziale del loro carattere. Sarà per questo che il protagonismo delle giornate di agosto porterà delle idee brillanti. Non devono chiedersi il perché di una scelta che stanno prendendo. Ma il perché non attuarla. Questo sistema li spingerà ulteriormente all’azione e a trovare una motivazione in più per perseguire nei propri piani.

Vagonate di soldi e opportunità ad agosto per questi segni dell’oroscopo baciati da buona sorte

Infine, il Leone splende più che mai con il caldo di agosto. Tutto ciò che hanno in mente è una precisa strategia verso il successo. I figli del Leone hanno tutta la consapevolezza per provarci. Il momento dell’azione è vicino. Occhio solamente a non avere troppa fretta nell’esecuzione: infatti i risultati ed il valore di un’opera d’arte si vedono nel tempo. Occhio dunque alla componente universale che deve guidare i nostri successi. In amore, invece, il tempo stringe. Sarà bene compiere qualche discussione chiarificatrice: farà bene al cervello e farà bene soprattutto alle nostre motivazioni, quelle più sincere e profonde.

Lettura consigliata

Per imparare a scrivere più rapidamente con il PC fai questo e risparmierai un sacco di tempo