Pagare le tasse è obbligatorio ed è un dovere civico e morale. Questo vale per il bollo auto, per il canone Rai, per l’IMU e per qualsiasi altro balzello a carico dei contribuenti. Pertanto, ciò che diciamo non è un suggerimento a non pagare le tasse e quindi ad andare contro la Legge. Ma è vero che spesso sono le stesse Leggi a permettere ad un contribuente di non pagare una determinata tassa. Per esempio l’IMU, che grava sulle seconde case, diventa un vero e proprio fardello per i contribuenti se questa riguarda una casa ereditata dal padre defunto per esempio. Ecco come non pagare le tasse sulla casa ereditata da un parente defunto.

Infatti il contribuente che mai ha pagato l’IMU perché ha intestato solo la casa dove abita e risiede con la sua famiglia (l’IMU sulle prime case e le pertinenze dell’abitazione principale non è dovuta), ereditando una casa dal padre deceduto, diventerà soggetto passivo per l’IMU. Ma sulle eredità, le regole su chi ricade l’IMU, sono particolari E se conosciute bene permettono di evitare il pagamento dell’imposta.

Il problema delle case ereditate che non servono a chi le riceve

Case ereditate, che non vengono utilizzate da chi le eredita, magari in un altro Comune rispetto a quello di residenza, diventano un vero problema. Soprattutto se nonostante il cartelle “vendesi” e nonostante l’affidamento ad un agente immobiliare, la casa non trova acquirenti. Perché una casa ereditata a prescindere che serva o meno a chi la riceve, viene assoggettata ad IMU. Come si sa l’IMU sulla prima casa non si paga. ma sulle altre case invece si. Ed a meno che il soggetto che la riceve, non sposta la residenza in quella casa, lo stesso soggetto diventa passibile di dover pagare l’IMU. Imposta Municipale Unica dovuta anche nel caso in cui l’erede, non ha altre case intestate e magari vive in affitto. Perché il fattore della residenza resta fondamentale. Ma su chi ricade l’IMU tra gli eredi? Una domanda interessante questa. Perché se è vero che per i lasciti ereditari spesso si arriva ai conflitti tra eredi, è anche vero che spesso c’è chi di un lascito ne farebbe volentieri a meno. Soprattutto se il lascito genera solo problemi e pochi utili.

IMU e case in eredità, chi paga?

Ecco come non pagare le tasse sulla casa ereditata. L’IMU grava sui possessori degli immobili, anche in quota, così come vengono inseriti nel Catasto Urbano e sulle visure catastali. Per esempio una casa ereditata da due fratelli, senza che nessuno ne sposti la residenza, finisce con il gravare di IMU per entrambi ed in misura pari al 50% cadauno. La definizione esatta quando una casa finisce a diversi eredi, è comunione ereditaria. Una comunione che prescinde dalla volontà delle parti. Se c’è testamento, le quote di comunione vengono stabilite dal defunto ed anche per l’IMU si ragiona con le stesse percentuali. Se invece mancano le volontà del defunto e si deve passare tramite la dichiarazione di successione, è la Legge a determinare la suddivisione percentuale del bene e di conseguenza la suddivisione anche delle tasse da versare dagli eredi, sullo stesso bene.

Ecco come non pagare le tasse sulla casa ereditata da un parente defunto

Se si parla di rate scadute mentre era in vita il defunto, anche queste rate, essendo debiti finiti nell’asse ereditario, si suddividono tra gli eredi in base alle percentuali spettanti. Lo stesso accade per le rate future, fino a quando il bene rimane in comproprietà. Inoltre, essendoci ripartizione tra gli eredi, anche se uno di essi omette di versare la sua quota di IMU, nulla è dovuto dagli altri eredi. In pratica il Comune non potrà rivalersi sugli altri eredi di fronte ad una inadempienza di uno di essi. E se per le rate scadute mentre il defunto era in vita, la Legge lo cita espressamente, sulle rate successive l’orientamento della Giurisprudenza da anni è proprio questo, cioè della non responsabilità solidale. Per non finire con il dover pagare l’IMU, le vie sui lasciti sono due. Una parte dalla rinuncia all’eredità. L’altra invece riguarda l’utilizzo del bene da parte degli eredi. Se uno degli eredi, anche a casa in comproprietà, sposta la sua residenza in quell’immobile, diventando casa di abitazione principale di uno di essi, rende esenti da IMU anche gli altri comproprietari.

