Ecco 3 siti che potrebbero farci risparmiare tempo e soldi sfruttando l’intelligenza artificiale 

Utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per fare del nostro meglio è un atto di intelligenza e di capacità di adattamento. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale abbiamo molti nuovi mezzi da sfruttare.

Tutti si chiedono quanti posti di lavoro finiranno a causa dell’intelligenza artificiale. Secondo alcuni, tutti ci rimetteranno: dai mestieri più meccanici a quelli maggiormente creativi. Medici, avvocati, ingegneri, secondo queste ricostruzioni, rischiano di perdere la loro utilità. Molti altri invece semplicemente ritengono che l’umanità, grazie all’intelligenza artificiale, dovrà limitarsi a monitorare il corretto svolgimento delle operazioni intermedie compiute dal nuovo potente mezzo. Nell’attesa, e a prescindere, dell’annosa questione, potremmo impiegare alcuni metodi gratuiti per facilitare la nostra vita. Così ecco 3 siti che potrebbero farci risparmiare tempo e soldi in quantità.

Dalle ricerche accademiche fino alla creazione di video

Tramite Consensus.app, ad esempio, potremmo risparmiare un sacco di tempo ed energie nel ricercare materiale accademico per le indagini ed i lavori che vogliamo portare avanti. Basta scrivere all’interno del motore di ricerca la nostra domanda, per trovare gli articoli ed i libri che forniscono una risposta relativa. Potremmo ad esempio chiedere al sito se è vero che la meditazione è in grado di migliorare la qualità del sonno: emergeranno tutti gli articoli collegati noti alla piattaforma, con tanto di sintesi del contenuto, estremi e, se necessario, testo esteso.

Grazie a Connectedpapers.com potremmo invece scoprire i collegamenti esistenti tra articoli, testi e pubblicazioni tramite una mappa mentale che evidenza la quantità di citazioni, la vicinanza degli argomenti ed il numero di pubblicazioni sul tema. L’utilità pratica potrebbe sfuggire di primo impatto. In realtà. A ben pensarci, nella costruzione di qualsiasi progetto di lavoro e nello studio di qualsiasi argomento, risulta essenziale costruire collegamenti e contestualizzare la questione. Ogni progetto o piano, aziendale o personale, nasce infatti dalla comprensione del contesto. Inoltre, in caso di scrittura di tesi o testi argomentativi, potremmo agevolmente compiere paragoni e connessioni.

Ecco 3 siti che potrebbero farci risparmiare tempo e soldi in quantità

Se la creazione di un video è ciò di cui abbiamo bisogno, allora possiamo chiedere una mano a Steve.ai. Questo sito consente di elaborare un testo animato a partire da testi e descrizioni, con tanto di animazioni ed effetti. Tanto i creatori di contenuti, quanto semplicemente chi deve lavorare con presentazioni e progetti, potrebbe risparmiare con questo semplice metodo centinaia di ore all’anno. L’incremento della qualità e la riduzione del tempo necessario costituisce certamente un buon vantaggio. Certo è che, a differenza delle altre applicazioni di intelligenza artificiale, questa ha un costo. Il piano parte dai 9 € mensili, anche se è modificabile in base alla complessità del risultato richiesto.

Lettura consigliata

Il segreto degli chef per un polpo morbido e saporito da abbinare con qualsiasi piatto o contorno