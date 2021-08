Il cibo di cui ci nutriamo non serve soltanto a farci passare l’appetito. Le proprietà nutritive che immettiamo nell’organismo attraverso l’alimentazione possano letteralmente cambiarci la vita. Per questo è saggio scegliere gli alimenti in base alle nostre esigenze personali, visto che un’alimentazione ben calibrata può risolvere i nostri problemi di salute.

La frutta per esempio è una fonte preziosa di vitamine e minerali, in particolare la frutta secca. Ma una fonte preziosa di minerali che in molti sottovalutano sono i semi, in particolari i semi di senape.

Basta un cucchiaio al giorno di questi semi per sconfiggere l’ansia con un concentrato di minerali. I semi di senape sono un vero e proprio ansiolitico naturale, grazie soprattutto alle ingenti quantità di selenio che contengono.

Ansia e malumore: tutta questione di selenio

Sebbene sia ancora molto difficile crederlo fino in fondo, i disturbi nevrotici e neuronali sono vere e proprie malattie. Per questo devono essere trattati come tali. Questo significa che, come le altre malattie, anche ansia e malumore sono lo specchio di valori non equilibrati all’interno del nostro organismo.

Uno dei fattori che comporta frequenti attacchi d’ansia è la carenza di minerali, in particolare di selenio. Il selenio è un antiossidante che svolge un ruolo fondamentale nel nostro organismo. Oltre a rallentare l’ossidazione cellulare, agisce come equilibratore delle funzioni della tiroide e dei livelli di stress. La carenza cronica di selenio porta anche disturbi cardiovascolari, come il Morbo di Keshan. La dose giornaliera di selenio consigliata dagli esperti è di almeno 55 microgrammi. Per assumerla serve mangiare gli alimenti ricchi di selenio: cereali, noci del Brasile, lievito, cibi di origine animale. Oppure, basta un cucchiaio di semi di senape.

Bastano un cucchiaio abbondante di semi di senape a soddisfare il fabbisogno giornaliero di selenio. 100 grammi di questi semi, infatti, contengono addirittura 208 microgrammi di selenio, praticamente il quadruplo del fabbisogno quotidiano. Oltre al selenio, i semi di senape sono ricchi di molti altri minerali, come calcio, fosforo, potassio, zinco e rame. Sono anche pieni di vitamine del gruppo B, C, K ed E.

La loro composizione li rende un toccasana non solo per ridurre ansia e malumore, ma anche per la salute degli occhi, della pelle e dei capelli. Il consiglio è quello di inserire i semi di senape nella nostra dieta, a colazione con lo yogurt, per condire le insalate o semplicemente come spuntino. Basta davvero poche per godere di benefici immensi.

