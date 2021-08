Tra gli ortaggi più apprezzati non si possono non citare le zucchine. Infatti, questa pianta appartenente alla famiglia delle cucurbitacee è coltivabile ovunque, ad esclusione delle aree montane.

Inoltre fiori e frutti possono essere utilizzati in modi molti diversi in cucina. È davvero molto raro imbattersi in qualcuno che non ami cucinare e mangiare le zucchine e, soprattutto, i fiori.

Le zucchine più diffuse nei supermercati e nei mercati sono di colore verde chiaro e dalla forma allungata.

Eppure ne esistono diverse varietà molto apprezzabili anche se meno diffuse.

Pochi le coltivano e le comprano ma queste zucchine sono le migliori al mondo

Tonda di Nizza

La “tonda di Nizza” è una zucchina originaria della Costa Azzurra. Si differenzia dalle classiche per via del colore più tenue e della forma tonda, grande quanto un’arancia.

Caratterizzate da un gusto delicato sono una varietà perfetta per chi ama cucinare le zucchine ripiene.

Il periodo di semina va da marzo a giugno e la raccolta da giugno a settembre.

Trombetta di Albenga

Una varietà poco nota dalla forma tubolare è la zucchina rampicante tromboncino, conosciuta anche come di Albenga.

Originaria della Liguria dove è molto diffusa deve essere raccolta prima che raggiunga a completa maturazione.

La coltivazione è leggermente più macchinosa dal momento che le piante richiedono sostegni e tralicci per arrampicarsi.

Gold Rush

La zucchina a frutto giallo Gold Rush è un ibrido originario degli Stati Uniti.

La caratteristica principale di questo frutto è data dal colore giallo della buccia. La produzione di questa varietà è molto copiosa ed è molto più resistente alle malattie rispetto alle classiche.

La polpa ha un sapore molto consistente.

Patisson

Sono le zucchine più particolari tra tutte per via della forma a disco volante. Il colore della buccia può essere giallo, bianco o arancione e il sapore ricorda quello di un carciofo, delicato e neutro.

Va combinato bene con altri alimenti per riuscire ad esaltarne il sapore.

