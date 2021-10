Il bagno è una delle stanze più importanti della casa.

È il luogo dove curiamo maggiormente la nostra persona, ed è per questo che è fondamentale mantenere un ambiente salubre, igienizzato ed accogliente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo per noi ma anche per degli eventuali ospiti!

Bisogna ammettere infatti che quasi tutti, avendo necessità di utilizzare la toilette a casa di parenti o amici, abbiamo prestato attenzione alla pulizia e alla cura.

Forse perché a tutti piace essere a proprio agio in bagno e mai vorremmo a nostra volta farlo trovare malridotto o maleodorante.

Per questo è importante dedicare del tempo, di tanto in tanto, alla risoluzione di alcuni piccoli grandi problemi di questa fondamentale stanza della casa.

Basta un bicchiere di sale grosso per risolvere molti dei più comuni problemi del bagno

In commercio possiamo trovare una miriade di prodotti, dai più tradizionali ai più moderni; in gel, a composizione naturale ed eco-friendly.

Tuttavia, si tratta sempre di prodotti decisamente tossici se utilizzati nel modo sbagliato ed estremamente pericolosi se abbiamo dei bimbi in casa.

Perciò in questo articolo vi spiegheremo perché basta un bicchiere di sale grosso per risolvere molti dei più comuni problemi del bagno.

Scarichi intasati da sporco e capelli

Mescolare 1 bicchiere di sale grosso e 1 di bicarbonato, versare il tutto nel tubo di scolo. Svuotare lentamente una pentola di acqua bollente all’interno dello scarico.

Deumidificatore naturale

Il sale grosso è ottimo per assorbire l’umidità in eccesso nella stanza e prevenire le orribili macchie di muffa che possono formarsi.

Basterà preparare una ciotola di sale grosso e metterla in un angolo della stanza, avendo l’accortezza di cambiarla quando il sale sarà umido al tatto.

Perfetto per profumare il water e anche come anticalcare

Cattivi odori che provengono dal water

Basterà preparare una miscela composta da un bicchiere di sale grosso, 10 gocce di tea tree oil e 10 di olio essenziale di limone.

Questo composto andrà versato nel wc prima di andare a letto e lasciato agire tutta la notte.

Il mattino seguente basterà versare una pentola d’acqua calda nello scarico per un’azione antibatterica ed igienizzante e tanto profumo.

Funzione anticalcare

Il sale, mescolato al bicarbonato di sodio svolge un’ottima azione abrasiva.

Col composto ottenuto mescolando 1 bicchiere dell’uno e dell’altro si otterrà una pasta ottima da utilizzare anche per scrostare il wc.

Basterà cospargerlo e distribuire il tutto con lo scopettino. Lasciandolo agire per diverse ore otterremo un fantastico pulito!

Come abbiamo visto sono molteplici gli usi del sale grosso in bagno.

Un modo economico ed efficace ma soprattutto amico dell’ambiente per sostituire molti prodotti aggressivi che abbiamo nel ripostiglio.

Approfondimento

Mai buttare la birra avanzata o scaduta perché ha questi 5 straordinari usi alternativi