L’autunno è un mese di transizione, passata l’estate dobbiamo fare conti con il lavoro ed i numerosi impegni quotidiani, non è facile ritagliarsi degli spazi.

In più ci sono persone che risentono anche di questo cambiamento climatico nell’umore e sentono già la mancanza delle calde giornate estive.

Purtroppo, chi si trova sommerso da tanti pensieri e cambiamenti o sfide lavorative, non ha molto tempo da dedicare al campo affettivo che ovviamente ne risentirà.

Sarà un ottobre burrascoso in amore per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo

La vita ci mette in continua sfida con noi stessi, sta poi noi a prendere le redini della situazione e sfruttare al meglio le opportunità.

Per questa ragione sveleremo che è questo il segno zodiacale che sarà baciato dalla fortuna nel lavoro ad ottobre e dovrà farsi trovare pronto.

Purtroppo, però si troverà ad avere difficoltà nell’ambito affettivo proprio perché dedicherà tutte le energie all’ambito professionale.

In questo periodo infatti c’è che chi sta cercando di trovare il lavoro ideale oppure che si deve guadagnare una promozione con tanta fatica e determinazione.

Per questo il Gemelli non vivrà un periodo facile in amore; infatti, potrebbero esserci delle discussioni da affrontare, anche per chi vive positivamente una relazione duratura.

I nati sotto questo segno zodiacale dovranno essere più aperti al dialogo e all’ascolto verso la persona amata, per scongiurare duri contrasti con il proprio partner.

Per chi invece è legato al passato e vuole lasciarlo finalmente andare, è il momento giusto per fare questo passo.

In questo modo inizieremo l’anno circondandoci solamente di rapporti veramente importanti che ci aiuteranno anche nei momenti difficili.

Per chi invece è all’inizio di una relazione, si consiglia di essere meno polemici e più disponibili alla conoscenza, altrimenti ci allontaneremo soltanto.

Novembre e dicembre probabilmente non saranno ancora due mesi facili a livello affettivo ma dovremo concederci una buona dose di ottimismo, sia nel presente che in futuro.

Caratteristiche del Gemelli in amore

I Gemelli sono riconosciuti per essere dei compagni solari, pieni di iniziativa e con voglia di avventurarsi sempre in qualcosa di nuovo.

Infatti, cercano un partner che ama vivacizzare il rapporto stimolandoli costantemente, altrimenti sarà portato a cercare stimoli da altre parti.

È un segno che si annoia facilmente ma questo non significa che sia infedele, ha semplicemente bisogno di un partner che lo comprenda pienamente.

