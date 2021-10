La moda a volte ci ripropone degli abiti e dei capi che appartenevano ad altre generazioni. E li presenta rinnovati, adatti alla contemporaneità, ma con quel tocco vintage che è impossibile non amare. Il ritorno al passato, infatti, porta con sé quella nota di fascino a cui è davvero difficile resistere. E se siamo tra le fortunate che conservano diversi capi che usavano da giovani, o hanno nell’armadio i vestiti delle mamme, allora possiamo rendere il nostro guardaroba unico e originale. E possiamo farlo seguendo comunque la moda, dato che spesso riporta sulle passerelle le vecchie glorie che tanto ci mancavano.

Sarà questo il capo del passato che spopolerà come non mai durante quest’inverno che rende snelle e slanciate

Di alcuni capi del passato che sono tornati in auge come non mai ne avevamo già parlato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo informato i lettori di un capo intramontabile che finalmente era tornato di tendenza. Oppure, in un altro articolo, avevamo presentato un paio di scarpe che molti ancora conservavano e che finalmente la moda aveva riesumato. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, parlando di un vestito in particolare che, di moda negli ormai lontani anni Sessanta, è tornato alla ribalta. Stiamo parlando del mini dress a trapezio. Infatti, sarà questo il capo del passato che spopolerà come non mai durante quest’inverno che rende snelle e slanciate.

L’abito corto a trapezio, ecco il capo di cui non potremo fare a meno questo inverno e che ci farà risplendere

Molti di noi già conoscono le caratteristiche dell’abito dalla tipica forma a trapezio. Si tratta, in poche parole, di un vestito che presenta una forma piuttosto stretta all’altezza delle spalle. E che poi scende in modo svasato su tutto il corpo, lasciando libera l’area all’altezza del punto vita. Questo, intanto, è un modo sicuramente per nascondere alcuni difetti che si possono trovare proprio in quella parte specifica del fisico. Dunque, questo tipo di forma può donare una silhouette invidiabile che molte sognano (ovviamente anche in base alla forma del proprio corpo).

Questo abitino piuttosto corto potrà donare una lucentezza del tutto nuova a chiunque lo indosserà, perfetta per contrastare le giornate uggiose tipiche dell’inverno. La novità, inoltre, è nell’abbinamento delle scarpe. Infatti, la tendenza di ora prevede l’abbinamento con stivali alti quasi fino al ginocchio. E, per coloro che vogliono sottolineare uno stile davvero originale e fuori dal comune, si può optare per degli anfibi, che regaleranno al nostro look un tocco davvero particolare.

