Una delle bevande più amate è senza dubbio la birra.

Perfetta per accompagnare una cena a base di pizza e patatine, una serata tra amici o anche pietanze più raffinate.

Ne esistono infatti infinite tipologie, dal gusto e dalle caratteristiche uniche in grado di esaltare diversi piatti.

Ad esempio anche accanto a questo primo piatto veloce e gustoso con tutti i sapori dell’autunno.

Capita però che a fine serate avanzino dei fondi di bottiglia o che, lasciandola in frigorifero, si alterino sapore, aspetto e consistenza.

Un’evenienza questa che può capitare anche se si sorpassano i termini entro i quali è consigliabile consumarla.

Mai buttare la birra avanzata o scaduta perché ha questi 5 straordinari usi alternativi

In tutti questi casi, che la birra sia avanzata o fuori tempo massimo, vi invitiamo a continuare a leggere questo articolo.

Pochi sanno infatti che non si dovrebbe mai buttare la birra avanzata o scaduta, perché ha questi 5 straordinari usi alternativi.

Preparare una pastella leggera e croccante

Basta unire 100 grammi di farina 00 setacciata, 130 ml di birra chiara fresca di frigo e 1 cucchiaio di olio.

Raggiunta una consistenza liscia e senza grumi il composto è pronto per un’ottima frittura.

Cura dei mobili in legno

Incredibile ma vero, la birra è in grado di ravvivare il colore dei mobili in legno ed esaltarne le sfumature. Basterà utilizzarla per inumidire il panno utilizzato per le pulizie.

Fertilizzante per piante rigogliose e forti

La birra contiene molti amminoacidi, vitamine e altre sostanze nutritive ottime anche per le piante; il trucco è mescolarla all’acqua utilizzata per annaffiare.

Cura dei capelli e smacchiatore

Le sorprese non finiscono qui. Infatti questa bevanda è un potente alleato anche contro le macchie e nella cura della persona.

Schiarire i capelli

Un ottimo metodo naturale per schiarire tutti i tipi di capelli, fatta eccezione per quelli molto scuri, è proprio la birra.

L’unica accortezza è quella di travasarla finché non farà più schiuma.

Dopodiché basterà versarla sui capelli e tenerla in posa per almeno un’ora per ottenere bellissimi riflessi.

Smacchiare tessuti

La birra è anche un ottimo pretrattante per macchie di ogni tipo.

Basta preparare una soluzione composta da una parte di birra e due di acqua, spruzzarla sulla macchia ostinata e lasciare agire per un’ora.

Questi sono solo alcuni degli usi alternativi di questa bevanda tanto amata.

Conoscerli tutti può aiutarci nella lotta allo spreco e, perché no, a risparmiare qualche soldino.