Puntuale come sempre, è arrivato quel periodo dell’anno in cui ci sembra di vivere un continuo red carpet. Se ci stessimo chiedendo “in che senso” basterebbe consultare il calendario per vedere una sfilza di cerimonie, come battesimi, comunioni, lauree e matrimoni.

Prepararci a questi eventi solitamente è parecchio impegnativo. Infatti, passiamo ore con una gruccia, un pennello, una spazzola in mano e con la mente che sogna uno staff di “fate madrine” che possa compiere una magia. Probabilmente, invece, saremo sole davanti allo specchio che, per iniziare, ci attende con trucco e parrucco.

Il make up dovrebbe essere a prova di lacrime e sudore mentre per i capelli basterebbe una piega e qualche accessorio di tendenza per non passare inosservate.

Sempre davanti allo specchio, poi, passeremo al fitting e cioè alla prova dell’abito. A questa fase sarebbe meglio arrivare con qualche certezza in più sull’outfit da indossare. Tuttavia, se per gli eventi in programma avessimo ancora dei dubbi, ecco qualche proposta super di tendenza per l’estate 2022.

Basta tubini e tailleur, per cerimonie estive da favola sono questi i 3 vestiti alla moda che nascondono pancia e fianchi

Per le prossime cerimonie a cui prenderemo parte, la moda, quest’anno, ci fa due grandi regali. Innanzitutto, ci offre la possibilità di mettere da parte i soliti tubini “strizza-corpo” e i classici tailleur le cui giacche provocano non pochi sudori.

Ci permette, poi, di vestire con estrema eleganza anche se fossimo “curvy”, lanciando tre tendenze che camuffano pancia e fianchi e adorate anche dalle “slim”. A spopolare, infatti, sono tre vestiti che ricalcano morbidamente la femminilità, senza rinunciare alla comodità, e la cui parola d’ordine è “tres chic”.

Il romantico

Il primo di questi vestiti è un abito lungo e perfetto per immergersi in un’atmosfera romantica. Stiamo parlando dell’abito stile impero, famoso fin dai tempi dei romani e da allora diventato il top per ogni cerimonia di classe.

Per l’estate 2022 spopolerebbe la variante monopetto, in grado di valorizzare e sfinare collo e spalle. Inoltre, i modelli più in voga sarebbero quelli plissettati, sia sulla gonna sia sul corpetto non eccessivamente strutturato.

Il moderno

Il secondo vestito rientra sempre nella categoria “cerimonia” ma andrebbe a svecchiare i modelli più classici. Si tratta, infatti, di un modernissimo abito che miscela due lunghezze: più corto davanti e più lungo dietro.

Questo è solitamente realizzato in morbido chiffon e la sua vestibilità è “a sacco”. Infatti, valorizzerebbe solo il seno per poi cadere in maniera fluida sul resto del corpo. Per l’estate 2022 ci sarebbe un dettaglio a fare la differenza: una balza arricciata intorno all’orlo.

L’iconico

Infine, torna in voga un abito che è stato iconico negli anni Cinquanta. Si tratta di un vestito più corto, sopra al ginocchio, composto da una gonna a ruota, molto ampia, e a vita alta. Il sopra, invece, si completa con un bustino morbido e, per l’estate 2022, lo scollo quadrato e quello a cuore sembrerebbero la vera tendenza.

Allora, possiamo proprio dirlo: basta tubini e tailleur, per cerimonie estive da favola questi tre vestiti potrebbero essere l’ideale.

