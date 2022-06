Uno dei borghi più belli d’Italia, le Dolomiti del Sud, la buona cucina tradizionale e l’autenticità sono ingredienti perfetti per una vacanza unica. Non è necessario spendere moltissimi soldi per godere di una pausa estiva piacevole e da ricordare. L’Italia è ricca di angoli nascosti che stupiscono per la loro bellezza. La Basilicata non è conosciuta come meriterebbe. È una Regione dalle immense potenzialità che offre molte opportunità di svago e relax.

C’è un’altra Basilicata oltre a Maratea dove fare una vacanza avventura tra borghi incantevoli e buona tavola spendendo pochissimo

Non è solo il mare della splendida Maratea ad accogliere i turisti. Ci sono esperienze nell’entroterra altrettanto appaganti e molto avventurose. Dal cuore del Parco Naturale regionale delle Piccole Dolomiti lucane si può partire per una vacanza unica. Castelmezzano sarà la base dove potremo dormire. Ci sono diverse proposte di ospitalità, ne vedremo alcune a titolo esemplificativo. La Casa nel Verde offre miniappartamenti con vista sulla montagna e un’accoglienza calda e informale. Prezzi intorno agli 80 euro. Una struttura più elegante e con servizio Spa, Hammam e doccia scozzese è Mirutt Holiday Home & Wellness. Prezzo di circa 90 euro.

Il borgo è situato a 750 metri di altezza ed ha una posizione talmente suggestiva da ispirare un meraviglioso presepe in inverno. La storia di questo paesino è segnata da molte vicissitudini che hanno la loro origine nel V secolo a.C. Per questo è un luogo ricco di monumenti e testimonianze del passato. Oltre alle chiese ed alle cappelle il borgo offre anche attività avventurose.

Volare non solo con la fantasia

Le montagne della zona sono denominate Dolomiti per la loro somiglianza morfologica con le più note del Triveneto. Una delle attrazioni più singolari e che potrebbe valere l’intero viaggio è il Volo dell’Angelo. Si tratta di un percorso adrenalinico che porta da Pietrapertosa a Castelmezzano volando. Sospesi a più di 800 metri di altezza e appesi ad un cavo d’acciaio si percorre un tratto aereo di circa 90 secondi di assoluta avventura. Si può volare da soli o in coppia. Per raggiungere le partenze bisogna percorrere un tragitto trekking di circa 25 minuti. Per il volo andata e ritorno si spendono fino a 45 euro per una persona e 78 euro per la coppia.

Un altro appuntamento emozionante è quello dell’escursione in quad. Si visiteranno i luoghi più selvaggi delle Dolomiti lucane a bordo di questi mezzi e accompagnati da una guida. Il costo dell’esperienza è di circa 70 euro per due persone. Dall’Antro delle streghe, punto di partenza delle vie ferrate, si può scegliere di percorrere il Ponte Nepalese. È sospeso sopra il torrente Caperrino a 35 metri da terra e collega i punti di partenza delle due ferrate di Castelmezzano e Pietrapertosa. Tutte attività consigliabili a chi ha un minimo di allenamento e non soffre di vertigini.

Dove fare una sosta meritata

Dopo tanto sport e adrenalina arriva il momento di apprezzare la buona tavola locale. Da Peperusko in un ambiente rustico si possono assaporare i gusti della cucina lucana, così come Dal Vecchio Scarpone. Se si preferisce un pranzo o una cena romantica si può optare per La Locanda di Pietra. Qui servono piatti tipici ben presentati e di giorno si può mangiare su una terrazza panoramica. Prezzi accessibili e in linea con la qualità offerta. Come dicevamo c’è un’altra Basilicata oltre a quella più conosciuta della costa. Vale la pena conoscerla.

