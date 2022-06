Più di mollettoni e fermagli sono questi i 3 accessori per capelli che stanno spopolando e che tutte sfoggeremo quest’estate 

Il settore “trucco e parrucco”, che rientra nell’incantevole mondo beauty, è uno dei più chiacchierati a causa dei suoi lanci annuali, a volte particolarmente estrosi. Il 2022 non sembra far eccezione e, soprattutto per le capigliature, sembra che gli hairstylist si siano fatti prendere la mano con sforbiciate e pennellate audaci.

Di “bob” abbiamo conosciuto almeno 10 varianti, familiarizzando anche con altri nomi stranieri come “mullet”, “shag” e il famosissimo “pixie cut”. Anche nel caso delle tinture il vocabolario si è arricchito con termini inglesi come “brunette”, “blonde” o “auburn”.

Inoltre, la nostra scelta sulla poltrona del parrucchiere si è fatta più difficile, potendo anche optare per nuove colorazioni in grado di ringiovanire di colpo.

Tuttavia, accanto a tagli e tinte, hanno assunto sempre più importanza proprio gli accessori che saranno i protagonisti dell’articolo di oggi.

Tendenze primavera estate 2022

Gli accessori per capelli stanno conquistano un posto privilegiato nel cuore delle donne probabilmente per due motivi.

In ogni stagione dell’anno servono per impreziosire la chioma e completare il look, come facciamo quando indossiamo una collana oppure una borsa. Durante la primavera e l’estate, invece, diventano anche degli strumenti pratici che ci permettono di appuntare i capelli per essere più fresche e sbarazzine.

I must have, che stanno impazzando da mesi, sarebbero proprio i mollettoni, ormai non più considerati come accessorio casalingo, e i fermagli colorati per ciuffi ribelli. Tuttavia, nella strada del successo, questi sarebbero pedinati da altri 3 accessori che stanno già trionfando e che sarebbero destinati al sorpasso in estate.

Il primo di questi è una nuovissima versione di fascia per capelli, decisamente più chic rispetto a quella che possiamo immaginare. Si tratta, infatti, di una fascia foulard che sfrutta la leggerezza e l’eleganza della viscosa o della più pregiata seta. Solitamente è molto larga, arricciata e intrecciata sul davanti. Possiamo indossarla sia con capelli corti che lunghi, coprendo fronte e attaccatura oppure lasciando sfuggire qualche ciuffo dalla pettinatura.

Il secondo accessorio rivisita il famosissimo “scrunchie”, l’estatico voluminoso e arricciato. A questo aggiunge due nastrini cadenti, più o meno lunghi, che sembrano avvolgere code e chignon in elegantissimi fiocchi.

Questi nuovissimi “scrunchie fiocco” possono essere unico colore oppure variopinti e il decoro bandana, con palmette e ghirigori, sembrerebbe essere perfetto per l’estate.

Infine, troviamo le forcine, che dopo anni di camuffamenti tra i capelli assumono un ruolo di primo piano. Adesso tempestano le parti laterali delle chiome, da un lato e dall’altro della riga, diventando maxi e arricchendosi di strass e perle.

Quindi, più di mollettoni e fermagli sono questi i 3 accessori che probabilmente non ci leveremo più dai capelli anche in estate inoltrata.

