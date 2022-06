In cucina non si dovrebbe mai smettere di stupire e di stupirsi. Da tempo ormai abbiamo capito che la cucina non è solo il mezzo con cui sostentarci, ma è anche il luogo in cui possiamo sperimentare nuove creazioni. Associare gusti diversi può aprirci delle porte a cui non avevamo nemmeno mai pensato, e magari possiamo scoprire di apprezzare cose mai immaginate. Infatti, pochi pensano che associare un frutto a un pesce sia una buona idea, ma in realtà bisogna ricredersi. Infatti, mettere insieme l’ananas e pesce in padella per una ricetta gustosa è alla portata di tutti e darà moltissime soddisfazioni anche ai palati più esigenti.

Ingredienti

Ci occorreranno:

1 ananas fresco;

1 cucchiaino da caffè di margarina;

2 cucchiai di zucchero di canna grezzo;

50 ml di un liquore come il rum o il brandy;

cannella;

un trancio di salmone;

succo di limone;

timo;

sale e pepe.

Preparazione

Per preparare questo piatto insolito bisogna partire dalla frutta. Prendiamo quindi l’ananas e lo tagliamo con un coltello molto affilato. Usiamo un tagliere pulito e di preferenza un tagliere su cui non abbiamo mai tagliato della carne cruda. Eliminiamo dunque le estremità e la buccia e tagliamo ciò che resta a fette più che possiamo regolari.

Nel frattempo, prendiamo il nostro succo di limone e versiamolo in un piatto in cui abbiamo disposto le fette di salmone. Deve marinare per almeno 10 minuti.

In seguito, prendiamo una padella capiente, facciamo sciogliere la margarina e quando è pronta adagiamo le nostre fette di ananas. Facciamo rosolare entrambe le parti delle fette per almeno cinque minuti e poi versiamo il rum o il brandy. Facciamo attenzione e diamo fuoco per aiutare l’ananas nel suo processo di caramellizzazione.

Ananas e pesce in padella per una ricetta velocissima e inaspettata che stupirà tutti

A questo punto ci ricordiamo del salmone e lo inforniamo per venti minuti a 180 gradi. Nel frattempo, prendiamo lo zucchero di canna e la cannella e versiamoli nella padella con l’ananas, cercando di fare sciogliere il tutto. Quando è sciolto, spegniamo il fuoco e mettiamo da parte. Aspettiamo che il salmone sia pronto e poi andiamo a combinare il piatto. Fetta di ananas alla base, salmone sopra e poi versiamo un po’ di salsa.

Approfondimento

Antipasti vegetariani sfiziosi ma anche economici per ricette veloci e facili