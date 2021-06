Quando le temperature si alzano e arrivano le belle giornate, ecco che giungono delle presenze poco gradite e fastidiose che non ci danno tregua.

Basta aprire una sola finestra per ritrovarcele in tutta casa.

Parliamo delle mosche, un insetto che puntualmente ogni volta che cominciamo a cucinare inizia a girarci intorno poggiandosi su alimenti, tavolo e stoviglie.

Un insetto che porta guai

Già da piccoli ci insegnano che le mosche sono uno degli insetti più sporchi che esista. Infatti è così. Entrano ogni giorno in contatto con germi e batteri. Con le zampe e il corpo ricoperto di peli, catturano e trasmettono facilmente questi elementi dannosi per la salute dell’uomo. Ecco perché è importantissimo non farle avvicinare agli alimenti.

Possiamo scacciarle e tenerle lontano comprando degli spray chimici, facilmente reperibili al supermercato, ma hanno un odore molto fastidioso e in più sono dannosi per l’ambiente e per la nostra salute.

Esistono dei rimedi naturali per tenere lontane le mosche.

Possiamo coltivare la pianta di basilico, che grazie al suo intenso odore è in grado di scacciare le mosche. Oppure la lavanda, profumatissima per noi ma odiata da questi insetti. Possiamo preparare uno spray naturale composto da aceto e menta da spruzzare per la casa.

Basta spruzzare questa miscela naturale e miracolosa sulle finestre per non doverci più preoccupare delle fastidiose e poco igieniche mosche

Un miscela potentissima tutta naturale da preparare in pochissimi minuti, che ci aiuterà a non far più entrare le mosche in casa. Ci basteranno solo due ingredienti. L’aceto e 3 gocce di olio essenziale di eucalipto.

Basta miscelare questi due ingredienti naturali e spruzzarli sugli stipiti delle porte o sulle finestre. Il loro odore molto forte e pungente è l’ideale per far scappare le mosche.

In alternativa possiamo inserire 5 gocce di eucalipto e 4 cucchiai di acqua, nel brucia essenze e utilizzalo nelle ore e nelle stanze dove le mosche sono maggiormente presenti.

