Riciclare e riutilizzare i vecchi oggetti non è mai stato così facile, ed è diventato ormai una vera e propria arte oltre che una moda. Possiamo riutilizzare tutto in casa, compresa la biancheria da letto. Tutti sappiamo che le lenzuola ormai vecchie e bucate sono ottime per essere trasformate in strofinacci da cucina o stracci per la polvere. Ma molti non sospettano che le vecchie federe possano trovare una seconda vita come oggetti utilissimi e anche originali.

È facilissimo riciclare le vecchie federe e riutilizzarle ancora per molti anni, anche se non in camera da letto. Non buttiamo via le vecchie federe sgualcite, possono essere riutilizzate in questi due modi geniali.

Buste da viaggio per i vestiti sporchi

A chi non è mai capitato di doversi arrangiare con un sacchetto di plastica per contenere i vestiti sporchi al ritorno da un viaggio? Le buste di plastica però, oltre ad essere nemiche dell’ambiente, non sono adatte a contenere i panni sporchi, dato che non fanno respirare i capi e rischiano di creare cattivo odore in valigia. Molto meglio qualcosa di traspirante. Perché non utilizzare allora le nostre vecchie federe? Sono leggere, portatili, originali e comodissime. Non buttiamo via le vecchie federe sgualcite, possono essere riutilizzate in questi due modi geniali.

Borse per la spesa eco-friendly

Così come le buste di plastica dovrebbero essere bandite dalla nostra valigia, allo stesso modo sarebbe meglio non utilizzarle per fare la spesa. Molto meglio una busta della spesa eco-friendly. Possiamo trasformare le nostre vecchie federe in buste per la spesa efficienti, robuste, eco-friendly e coloratissime. Basterà aggiungere un cordino o tagliare delle maniglie nella parte superiore della federa. Possiamo anche utilizzare le vecchie federe per contenere le verdure una volta tornati a casa. Ad esempio, sono perfette per metterci patate, cipolle, arance, limoni e altra frutta e verdura che si conserva a lungo.

Approfondimento

