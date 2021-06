Gli appassionati di cucina lo sanno bene: spesso non è possibile utilizzare determinati ingredienti per le ricette che si stanno preparando. Magari ci si è dimenticati di acquistarli quando si è andati a fare la spesa, oppure ci sono delle intolleranze particolari che ne impediscono l’uso. Quante volte si ha in programma di cucinare quella gustosa ricetta ma appena si apre la dispensa manca l’ingrediente più importante. Alla fine si arriva a rinunciare a una gustosa pietanza perché magari mancava il latte.

Per fortuna, come sempre, intervengono gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa. Ecco la soluzione: quando mancano questi ingredienti in casa per le proprie ricette è facile sostituirli con alcune alternative economiche.

Trucchi inaspettati

Per realizzare degli ottimi pancake senza latte né burro, basta unire in un contenitore una banana e due uova. Mixando bene si otterrà un impasto cremoso per realizzare una gustosa colazione velocissima e a prova di intolleranze.

Potrà sembrare assurdo ma il latte può essere “saltato” anche nei dolci: basterà utilizzare la maionese con il mix per torte preferito, unire il tutto con una frusta e mettere direttamente in forno. Addirittura questo trucco permette di sostituire anche le uova. Provare per credere!

Dolci più leggeri

Per un’ottima mousse al cioccolato senza latte, basta usare l’avocado. Va schiacciato bene insieme alla polvere di cacao fino a creare una soffice crema gustosissima da servire fredda.

Per rimanere in tema di dolci: un ottimo sostituto al gelato è la frutta congelata. La banana, in particolare, è molto versatile: basta farne due o tre a pezzi grossolani, metterli in una bustina e poi in congelatore. Infine, frullare tutto finché non diventa cremoso. E il gioco è fatto!

Le uova sono un altro ingrediente di cui ci si può facilmente dimenticare. Quando mancano questi ingredienti in casa per le proprie ricette è facile sostituirli con alcune alternative economiche. Per esempio, una banana schiacciata o mezzo bicchiere di yogurt possono tranquillamente fare da surrogato per le uova. Di certo il risultato sarà meno pesante e più digeribile anche per chi ha intolleranze!