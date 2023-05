Basta spendere soldi su soldi al bar, ecco 5 pranzi da fare in 5 minuti da portarti in ufficio da leccarti i baffi 

Se devi andare in ufficio e non hai mai tempo di preparare il pranzo, basta andare al bar. Ecco alcune idee per prepararti il pranzo per la giornata. Basta spendere soldi su soldi al bar, ecco 5 pranzi da fare in 5 minuti

Molti di noi ogni giorno vanno in ufficio e spesso, per mancanza di tempo, non riescono a prepararsi il pranzo. E non poche persone, ogni giorno, si ritrovano a spendere soldi al bar per poter mangiare. Se sei stanco di questa routine, non disperare. Ecco dei consigli utili su pranzi veloci da preparare in 5 o 10 minuti per essere sempre pronti alla giornata di lavoro che ci attende.

Frittata di pasta o crepes salate: le scelte gustose e veloci da preparare

Una prima idea è fare una frittata di pasta nel forno a microonde per renderla gustosa e fragrante. Per prepararla, puoi utilizzare la pasta avanzata cotta o cuocerne una porzione appositamente, scolando al dente e condendo con un filo d’olio d’oliva, sugo o pesto. Lascia raffreddare la pasta e poi scalda dell’olio in una padellina se desideri fare una frittata monoporzione.

Anche le crepes sono perfette per preparare un secondo piatto pratico da mettere nella tua lunch box. Ecco come puoi farlo: la sera prima, prendi 250 g di farina e mettila in una ciotola. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene. Versa gradualmente 500 g di latte tiepido e continua a mescolare fino a ottenere una pastella liquida e omogenea. Lascia riposare coperta per un’ora. Successivamente, prepara le crêpes scaldando un po’ di burro in una padellina e versando un mestolo di pastella alla volta per cuocerle da entrambi i lati.

Ecco altri piatti da preparare per andare in ufficio

Anche un taboulé fresco a base di cous-cous è una buona idea. Inizia cuocendo il cous-cous precotto, condiscilo con un po’ di olio d’oliva e lascialo raffreddare. Poi aggiungi cubetti di pomodori, peperoni crudi e cetrioli, cipolla tritata, una generosa manciata di uvetta e foglioline di menta fresca. Altra idea sono i tramezzini fatti in casa. Puoi scegliere il ripieno che preferisci e abbinarli a un’insalata verde e un frutto per ottenere un pasto equilibrato.

Basta spendere soldi su soldi per pranzare fuori: usa queste idee veloci per avere un pranzo delizioso

Puoi utilizzare pancarrè ai 5 cereali per fare i toast. Spalma un velo di maionese sulle fette e farciscile con fette di uova sode, pomodori, insalata, tacchino arrosto o prosciutto. Altrimenti, puoi provare una combinazione di tonno, pomodoro e carciofini, oppure pesto, salmone affumicato e formaggio. Scegli il ripieno che più ti piace e puoi anche fare tramezzini con due o tre gusti diversi per rendere il pasto più vario e interessante.