Un perfetto outfit da lavoro e tempo libero è questo che unisce una mise elegante a un dettaglio prettamente casual. Le contaminazioni sono un dettaglio veramente interessante anche nella moda, che permette sicuramente di guadagnare in versatilità e originalità.

Non deve sorprendere, quindi, che basta solo unire questi 2 capi d’abbigliamento per vantare l’accostamento più glam della stagione, perfetto per moltissimi contesti. Ecco di quali 2 capi si tratta e una selezione di tanti originali modi di sfoggiare la combo dell’autunno.

La combo tailleur e sneakers fa impazzire un numero sempre maggiore di donne

Mise formale e scarpa casual sono un po’ come una ricetta agrodolce; entrambi i “sapori” sono deliziosi singolarmente, ma rappresentano un vero tripudio gustativo se uniti e ben bilanciati insieme. Tailleur e scarpe da ginnastica completano un perfetto look per ogni occasione più o meno formale.

Il completo di giacca e pantalone, specie nella sua versione oversize o dal taglio maschile, sposa perfettamente molti modelli di sneakers.

Non è un caso che qualcuno abbia scelto proprio questa combo per arrivare sul tappeto rosso del Festival di Venezia in questo 2021. Per iniziare ecco una lista delle migliori sneakers in base al proprio fisico a mela, pera, clessidra o rettangolo.

Basta solo unire questi 2 capi d’abbigliamento per vantare l’accostamento più glam della stagione

Lo stile è quello street style, per cui le parole d’ordine saranno morbidezza, comfort, taglie abbondanti nel loro modello più maschile. Il tailleur perfetto per questa combo è quello con la giacca oversize e il pantalone morbido e ampio. Il problema è riuscire a trovare la scarpa giusta, che non mortifichi la figura.

Il primo beauty look è tailleur marrone oversize di giacca e pantalone e sneakers con suola rialzata e con qualche accenno di colore fluo.

Sotto un completo Blazer-pantalone stampati, invece, basterà scegliere una sneakers tinta unita che richiami almeno uno dei colori della fantasia.

Le stampe e i tessuti tra cui scegliere sono veramente tantissimi e tutti estremamente belli.

Qualche altro beauty look

Sotto un tailleur a righe nei toni neutri è possibile indossare sneakers non troppo colorate, magari anche da tennis.

I tailleur con pantalone stretto e a sigaretta vanno bene con sneakers alte nel modello da basket. Basterà inserire i pantaloni nella scarpa e chiudere lo strappo presente sulla parte alta.

Molto grazioso anche il contrasto tra un tailleur grigio e scarpe da fitness dello stesso colore, come quelle usate per i propri workout.