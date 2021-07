Con l’avanzare dell’età facciamo attenzione a cosa mangiamo. La nostra salute è importante e vogliamo prenderci cura del nostro corpo.

Se abbiamo imparato a fare sport per sentirci bene e stare in forma, non siamo ancora sicuri di quello che possiamo mangiare.

Dobbiamo sicuramente fare attenzione ad alcuni valori nutrizionali per poter vivere serenamente e in salute.

Amiamo la buona cucina e ci piace poter gustare pasti sani e nutrienti. Ma non siamo degli ottimi chef e non sappiamo che cosa prepararci di buono.

Grazie a questo articolo scopriremo un piatto estivo fresco e gustoso ricco di proprietà benefiche importanti per la nostra salute.

Basta solo 1 ingrediente di questo fresco piatto estivo per abbassare la glicemia

Con l’arrivo dell’estate e del caldo abbiamo perso un po’ di appetito. Sappiamo che dobbiamo mangiare qualcosa ma non c’è nulla che stuzzichi la nostra fame.

Vorremo preparare un piatto gustoso e salutare che magari non ci appesantisca neanche troppo. Ma non abbiamo proprio nessuna idea.

Pochi sanno che non dovremo far altro che fare un’insalata di zucchine gialle, menta e limone. Ci basterà lavare e bollire le zucchine e, una volta raffreddate, le taglieremo a pezzi.

A questo punto aggiungeremo la menta ed il succo di limone. Per finire condiremo tutto con un filo d’olio.

In poche semplici mosse avremo creato un pasto salutare e gustoso. Inoltre basta solo 1 ingrediente di questo fresco piatto estivo per abbassare la glicemia.

Infatti, le zucchine gialle sono ricche di antiossidanti importanti per combattere l’invecchiamento cellulare e grazie alle loro fibre contrastano l’assorbimento dello zucchero nel sangue. Il succo di limone è ricco di vitamina C e l’olio è fondamentale per la corretta funzionalità intestinale.

Senza contare poi che la menta esalta il sapore del nostro piatto e ci aiuta a digerire.

Con un unico piatto facile da preparare avremo agito al meglio per la nostra salute. E potremo gustarci questa insalata estiva con tutta serenità.

Come gustare al meglio le zucchine gialle

Adesso che abbiamo scoperto l’importanza delle zucchine gialle non le faremo più mancare nella nostra dieta. Potremo gustarle al meglio in numerosi piatti.

Potremo grigliarle e gustarle con un filo d’olio oppure farle ripiene. Otterremo delle gustosissime minestre se le andremo a frullare una volta cotte.

E potremo farle a cubetti da passare in padella per accompagnare perfettamente riso o carne di pollo.

Ora sì che sapremo come prepararci piatti gustosi e salutari. Il nostro corpo otterrà tutti i principi nutritivi di cui ha bisogno e noi vivremo al meglio e in salute.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.