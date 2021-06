Nei mesi d’estate preferiamo passare le giornate all’aperto e mangiare in compagnia. Che sia una giornata al mare o in montagna, è sempre bello condividere un pasto insieme.

Una bella grigliata o un pasto al sacco sono sempre le scelte migliori per passare una giornata all’aperto. Ma a volte non dobbiamo pensare solo al divertimento e relax.

Anche la più bella giornata può rovinarsi all’improvviso e bisogna sapere come intervenire.

Attenzione a questi dolori sottovalutati d’estate ed ecco cosa fare per stare bene

Sarà capitato a tutti di fare un bel pranzo abbondante. Con la scusa di volere po’ di relax abbiamo esagerato con le porzioni ed ora siamo davvero pieni.

Abbiamo assaporato al meglio qualsiasi piatto ma è arrivata l’ora di fermarci. Nonostante la pancia piena siamo tentati però di fare un bagno in mare o piscina.

Magari invece, abbiamo appena finito di pranzare e decidiamo di bere una bella bevanda ghiacciata.

In entrambi i casi ci potrebbe capitare di avvertire dei primi sintomi che non promettono nulla di buono.

Dopo qualche minuto, avvertiamo forti dolori alla pancia, una sudorazione abbondante e potremmo arrivare alla nausea o addirittura al vomito.

Attenzione a questi dolori sottovalutati d’estate ed ecco cosa fare per stare bene. Probabilmente potremmo avere una congestione in corso ed è meglio sapere come agire.

A causa della differenza tra temperatura esterna e interna al nostro corpo, la circolazione sanguigna dello stomaco viene modificata e questo può portarci ad un vero e proprio blocco.

Di conseguenza ci sentiamo senza forze e possiamo arrivare a perdere in sensi. In alcuni casi può essere addirittura necessario l’intervento di personale medico.

Ma come possiamo evitare tutto ciò e stare bene?

Come comportarsi

Ricordiamoci che è fondamentale aspettare sempre qualche ora dopo i pasti prima di fare un bagno. E che è sempre meglio evitare bibite troppo fredde.

In ogni caso, per aiutare una persona colpita da congestione sarà fondamentale conoscere le regole generali.

Dobbiamo ricordarci che bisogna portare la temperatura corporea a livelli ottimali, quindi dovremo coprire la persona congestionata e cercare di scaldarla.

Facciamola stendere a terra tenendole su le gambe. In questo modo la circolazione sanguigna tornerà a girare correttamente e in pochi minuti il malcapitato inizierà a stare meglio.

Non sostituiamoci mai al personale medico. In caso di svenimenti è sempre meglio chiamare un’ambulanza e lasciar eseguire queste procedure dal personale qualificato.

Ora che conosciamo la congestione e sappiamo come affrontarla, sapremo come comportarci per goderci al meglio la nostra estate.

