Ogni estate la stessa storia: il caldo è devastante e non sappiamo come trovare refrigerio. Tra il condizionatore da un lato e il ventilatore dall’altro, ecco che finalmente proviamo un minimo di sollievo. Dopo un po’, però, arriva la bolletta e il sollievo scompare improvvisamente. Una stangata incredibile e forse erroneamente inaspettata, ma si sa che durante la calda stagione l’aria condizionata ha un costo assai elevato.

Non è tutto. Dopo qualche giorno di aria fredda letteralmente sparata in faccia, infatti, cominciamo a starnutire e a sentire un leggero mal di gola.

Va bene stare freschi, ma attenzione ad esagerare. E allora, consapevoli che l’uso eccessivo di aria condizionata può risultare altamente nocivo, cerchiamo soluzioni alternative come quelle di cui abbiamo parlato in questo articolo. Ma se non bastasse neppure questo? Vediamo a cosa dovremmo stare attenti prima di ricorrere ai vari rimedi possibili.

Questo errore madornale non solo ci fa sprecare soldi ma ci fa anche morire di caldo

Forse, prima di pensare alla soluzione, dovremmo riflettere sul problema e sulle possibili cause di una casa troppo calda. Ci hanno insegnato che d’estate è fondamentale togliere i tappeti, perché sono una grande fonte di calore.

Ok, fatto questo noteremo subito una grande differenza. Passiamo quindi allo step successivo e a quell’errore che tutti commettiamo e che probabilmente sottovalutiamo.

Ci riferiamo alle luci di casa perennemente accese. Si tratta di un’abitudine apparentemente innocua, ma con grandi conseguenze. Se da un lato rischiamo di dover pagare bollette molto salate, infatti, dall’altro la luce porta calore. Il nostro suggerimento è quindi di fare ben attenzione a spegnerle quando usciamo dalle stanze o preferire piuttosto, e laddove possibile, la luce naturale. Questo errore madornale non solo ci fa sprecare soldi, ma ci fa anche morire di caldo e forse non ci avevamo mai pensato.