L’estate porta con sé tanti piccoli insetti che per le alte temperature e il clima invadono le nostre case e i nostri giardini. Scarafaggi e zanzare sono i principali animali con cui dobbiamo fare i conti. Per questa ragione cerchiamo in tutti i modi di trovare soluzioni e rimedi per contrastarli.

In un nostro precedente articolo Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa avevamo spiegato come dire addio a scarafaggi ed insetti in estate usando un metodo naturale. Nelle prossime righe scopriremo che per evitare le punture di zanzare pochi usano questo trucco banalissimo ma efficace.

Le zanzare possono essere infatti animali molto pericolosi. Soprattutto perché vengono considerate da molti responsabili dei tantissimi casi di malaria che ci sono ogni anno.

Ma non solo questo, perché le zanzare possono trasmettere anche altre malattie come la febbre dengue o la febbre gialla. Queste sono le ragioni più gravi per prendere delle precauzioni.

Per evitare le punture di zanzare pochi usano questo trucco banalissimo ma efficace

Non bisogna dimenticare, però, quelle più comuni ovvero il fastidioso prurito quando si viene punti e la terribile bolla rossa che si forma. Quindi come sconfiggere questi piccoli insetti “killer”? I rimedi possono essere i più disparati.

Fra tutti, molti utilizzano repellenti di varie tipologie da spruzzare sulla pelle oppure i classici zampironi per inondare l’ambiente di un fumo repellente.

In realtà esiste un piccolo trucchetto che molti sottovalutano ma che può essere davvero efficace. Nonostante sia un sistema estremamente comodo ed economico, non viene preso molto in considerazione.

Probabilmente per via delle alte temperature. Se ci riflettiamo uno dei modi migliori per impedire alle zanzare di pungerci è quello di coprire la propria pelle.

Il trucco si basa su questo presupposto. Stiamo parlando dell’abitudine di indossare, specialmente la sera, camice larghe a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Consigli e utili suggerimenti per sfruttare al meglio il trucco

Ovviamente questo accorgimento deve essere preso soprattutto quando si è all’aperto. Il consiglio è di indossare indumenti larghi per due semplici ragioni.

La prima è perché sono molto comodi quando fa caldo ed il clima è umido, perfetto le zanzare. La seconda è che comunque le zanzare possono sempre mordere attraverso i tessuti. Se gli indumenti sono più larghi e non attillati questo rischio può diminuire.

Infine, per chi vuole spendere un poco di più ma avere un risultato sicuro c’è questa soluzione.

Acquistare nei negozi per sport e campeggio magliette e pantaloni fatti con tessuti speciali comodi da indossare per avere la massima protezione contro le zanzare.

Approfondimento

Per evitare invasioni di zanzare e moscerini in giardino dobbiamo attirare questo animale incredibile