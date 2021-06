I consulenti di ProiezionidiBorsa hanno spesso illustrato come uno stile di vita e un’alimentazione equilibrati siano utili a prevenire tante patologie. Come ad esempio illustrato nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. A volte, sentiamo le nostre madri o nonne dispensare consigli su come far passare un mal di testa o guarire dal mal di denti. Ebbene se queste cose ci fanno sorridere, a volte i loro consigli, presi in senso lato, riescono a diventare un vero e proprio toccasana. Magari sarà perché siamo portati a credere in tutto quello che ci dicono le nostre madri o nonne, quasi come se fosse un oracolo divino!

Ma, a volte i loro consigli hanno un fondo di verità, magari perché dettati dall’esperienza. Ad ogni modo, la frase “fare una passeggiata per far distendere i nervi”, non è proprio priva di verità. La vita di tutti i giorni, il lavoro, problemi con il partner, preoccupazioni per la salute, creano dei veri e propri malesseri. Malesseri psicologici che arrivano a somatizzarsi, provocando forti bruciori di stomaco, difficoltà a digerire, la cosiddetta gastrite nervosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta seguire questa abitudine giornaliera per eliminare la gastrite e digerire meglio

La gastrite nervosa è un’infiammazione della parete interna dello stomaco, che ha come causa scatenante un forte stress e nervosismo appunto. Tale infiammazione è determinata dall’elevata produzione dei succhi digestivi acidi dello stomaco, che comportano la corrosione della mucosa gastrica. Come dicevamo, molto spesso, quando non si tratta di patologie clinicamente gravi, si può ricorrere a rimedi naturali. Come illustrato nell’articolo “Basta un cucchiaio dopo i pasti per eliminare immediatamente l’acidità di stomaco senza farmaci e sentirsi incredibilmente leggeri”. Tuttavia, non tutti sanno quanto sia importante camminare quando si soffre di gastrite nervosa. Fare una passeggiata dopo i pasti infatti favorisce la digestione.

Passeggiare abitudinariamente e regolarmente ha notevoli effetti benefici sull’organismo, in quanto ha un effetto positivo sull’umore. Passeggiare lungo il mare o in mezzo al verde aiuta a distaccarsi dal quotidiano, ad estraniarsi dallo stress quotidiano. Pertanto, anche quando pensiamo di essere semplicemente stressati, passeggiare è un ottimo toccasana per il benessere mentale. L’optimum sarebbe passeggiare tutti i giorni, o la mattina per prepararsi ad affrontare la giornata, o la sera per scaricare tutto lo stress accumulato. Il minimo per il nostro stomaco è almeno 3 volte a settimana. Dunque, basta seguire questa abitudine giornaliera per eliminare la gastrite e digerire meglio.