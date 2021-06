Quest’oggi i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai Lettori le incredibili proprietà ed effetti benefici che questo frutto tropicale ha sul benessere fisico. È incredibile, infatti, ma questo frutto gustosissimo e poco conosciuto tiene a bada la glicemia. Si tratta in particolare della guava, un frutto tropicale che è un vero e proprio concentrato di vitamine, originario delle Americhe. La polpa può essere bianco-gialla, bianca, rossa o rosa, mentre la buccia è verde, quando è più matura il suo colore è più chiaro, giallo-verde.

Anche la sua buccia è commestibile, ma si raccomanda di lavarla bene, altrimenti può tagliarsi a metà e mangiare la polpa con un cucchiaino. Meglio evitare di mangiare i semi, perché sono duri. Questo frutto è ricco di vitamina A, C, di sali minerali come fosforo, potassio e calcio e di fibre. Questo frutto, come tanti altri alimenti, è utilissimo, grazie alle sue proprietà a combattere il diabete di tipo 2, tenendo a bada gli zuccheri nel sangue. Come ad esempio descritto nell’articolo “È il miglior riso per chi soffre di diabete e frena la glicemia”.

È incredibile ma questo frutto gustosissimo e poco conosciuto tiene a bada la glicemia

Più volte ProiezionidiBorsa hanno illustrato come inserire alcuni alimenti nel nostro regime alimentare e svolgere regolare esercizio fisico, siano un toccasana per l’organismo. Proprio come illustrato nell’articolo “Lo chiamano l’olio del cuore e pochi conoscono come utilizzarlo per abbassare il colesterolo LDL e pulire le arterie”. Questo frutto e le sue foglie, secondo uno studio, migliora la resistenza all’insulina e abbassa i livelli di zuccheri nel sangue. Sono poi molto efficace a fermare diarrea, per le loro proprietà stringenti.

Ha, inoltre, capacità antibatterica e il tè preparato con le sue foglie è molto efficace quando si ha bruciore di stomaco. Come detto sopra, è ricca di fibre ed ha un importante potere antiossidante, aiutando a controllare la pressione del sangue e i livelli di colesterolo. Insomma questo frutto ancora poco conosciuto e le sue foglie sono un vero e proprio toccasana per il benessere dell’intero organismo.