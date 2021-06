Per una scampagnata in montagna o una giornata di mare non si possono preparare ricette complesse. Servono preparazioni semplici e da trasportare facilmente. Un’altra caratteristica fondamentale è che il cibo sia buono anche se mangiato freddo. Poi è bene anche che non vada a male fuori dal frigo. E se si può mangiare con le mani tanto meglio.

Allora quali sono i piatti perfetti per godersi una giornata all’aperto? Con gli amici o la famiglia, ecco 3 ricette stuzzicanti leggere facilissime da portare per un picnic al mare o in campagna. Un menù pratico e perfetto per l’estate che sorprenderà grandi e piccini.

Pronto in 20 minuti

La prima ricetta si avvale di un ingrediente molto utilizzato in estate. Si tratta delle zucchine. Nella ricetta della sfoglia estiva con crema di zucchine e provola serviranno pochi ingredienti e solo 10 minuti di preparazione. Ci serviranno 1 rotolo di pasta sfoglia, 3/4 zucchine, basilico fresco, aglio, 100g di provola fresca, fiori di zucca per guarnire. La preparazione inizia con la cottura delle zucchine tagliate a cubetti.

Mettiamole a rosolare in una padella capiente con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo dell’acqua se necessaria. Le zucchine saranno pronte in pochi minuti. Eliminiamo l’aglio, aggiungiamo la provola grattugiata, il basilico tritato e frulliamo. Allora stendiamo la frolla sulla teglia e farciamola. Prima di cuocerla adagiamo dei fiori di zucca.

Muffin veloci e monoporzione

Per la seconda ricetta abbiamo bisogno di: 240g di farina 0, 2 uova, 200gr di latte vegetale, 60gr di olio evo, lievito per torte salate, scamorza grattugiata o altro formaggio, 200gr di pomodorini e basilico fresco. Il procedimento è facilissimo. Dobbiamo tagliare in due i pomodorini e unirli al basilico tritato e sale. Grattugiamo la scamorza.

Uniamo la farina, il formaggio, il lievito e il sale. In un’altra ciotola sbattiamo insieme uova, olio e latte. Ora misceliamo il composto liquido e quello solido e uniamo i pomodorini scolati della loro acqua. Riempiamo ciascun pirottino per più della metà e inforniamo a 180°C.

La terza ricetta prevede bastoncini croccanti di zucchine e carote. Si devono ricavare dalle verdure dei bastoncini, appunto, tagliandole per lungo. In una ciotola uniamo pangrattato, sale, pepe, parmigiano e farina quanto basta. Immergiamo i bastoncini e giriamoli fino a impanarli del tutto. Accendiamo il forno al massimo e poniamo i bastoncini sulla placca rivestita con carta forno e un filo d’olio. Cuociamo per 20 minuti circa cercando di girarle su ogni lato.