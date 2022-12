Basta alla solita marmellata, ecco cosa fare con i cachi troppo maturi più 2 golose ricette salate

I cachi sono un frutto di stagione ricco di proprietà e benefici. Scopriamo come mangiare e cucinare questo frutto preparando facili ricette dolci e salate.

Nella stagione autunno-inverno la natura ci offre i cachi, un frutto dal sapore straordinariamente dolce e delicato. I cachi sono molto profumati e il loro colore arancione ci ricorda subito l’autunno. Esistono diverse varietà di questo frutto originario dell’Asia, come i cachi vaniglia o i cachi mela. Ogni varietà possiede una particolare forma e consistenza e con essi possiamo preparare gustosissimi piatti.

La stagione dei cachi va soltanto da ottobre a dicembre e sfortunatamente non si conservano a lungo una volta raccolti. Per gustarli nei mesi che verranno, possiamo conservarli in barattolo o in freezer oppure preparare deliziose marmellate.

Tendenzialmente, gli alberi di cachi producono moltissimi frutti. Che cosa possiamo fare se, una volta raccolti, giungono in fretta a maturazione e non sappiamo come usarli? Oggi vogliamo dare delle idee per realizzare ricette sfiziose e veloci da fare con questo frutto davvero benefico.

Quali sono le proprietà e i benefici

Essendo particolarmente ricchi di vitamine C ed E, questi frutti possono proteggere le nostre cellule dall’invecchiamento.

I cachi possiedono circa 70 calorie ogni 100 grammi e hanno un alto apporto di fibre. Infatti, consumarli regolarmente può aiutarci a mantenere una regolare attività intestinale.

Basta alla solita marmellata, ecco cosa fare con i cachi in cucina per arricchire le nostre ricette

Trattandosi di un frutto dal sapore dolciastro, spesso associamo i cachi soltanto a ricette dolci. In realtà, con questo frutto possiamo realizzare deliziosi piatti salati. Ad esempio, prepariamo un goloso contorno cucinando i cachi fritti.

Laviamo i cachi, eliminiamo il picciolo e tagliamoli a fettine o a pezzetti regolari. Realizziamo una panatura con farina, un po’ di rosmarino tritato ed un cucchiaio d’olio. Mescoliamo il tutto e impaniamo i cachi con questo composto.

Scaldiamo abbondante olio in un tegame e facciamoli friggere in maniera uniforme. Poggiamoli sulla carta per fritti e serviamoli per accompagnare secondi piatti di carne o formaggi saporiti.

Come usare i cachi per preparare una cena dell’ultimo minuto

Possiamo preparare una sfiziosa torta salata con i cachi se abbiamo poco tempo a disposizione. Ci serviranno 2 cachi, 2 rotoli di pasta sfoglia, 250 grammi di Brie, 2 uova e 100 millilitri di panna. Per insaporire usiamo 25 grammi di formaggio grattugiato, sale e pepe.

Laviamo e puliamo i cachi e dopodiché tagliamoli a fettine. Tagliamo a fette anche il Brie e teniamolo da parte. Bucherelliamo le sfoglie con i rebbi di una forchetta e sistemiamone una su uno stampo. Creiamo uno strato di cachi ed uno di Brie. Lavoriamo con le fruste le uova, la panna, il formaggio grattugiato, sale e pepe e quando il composto sarà spumoso versiamolo nello stampo. Copriamo il ripieno con l’altra sfoglia e inforniamo per 30 minuti a 180 gradi.

Se i cachi sono troppo maturi prepariamo un dolce goloso in 2 minuti

Basta alla solita marmellata, ecco cosa fare con i cachi maturi in pochi minuti. Frulliamo la polpa di 3 cachi insieme a 2 cucchiai rasi di cacao in polvere.

Versiamo il tutto in un recipiente, lasciamolo riposare nel frigorifero per qualche ora ed avremo ottenuto un budino sano, veloce e delizioso.