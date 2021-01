Chi l’avrebbe detto che una gomma da masticare potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la salute. Non è un’invenzione moderna ma era già presente nel grande Impero Romano ed era masticata volentieri grazie per i suoi benefici effetti sulla salute. Oggi si riscopre questo ritrovato prezioso, che usato come chewing-gum nell’antichità è straordinario per lo stomaco e la bocca.

Come si usava nell’antichità

Questa gomma-resina è originaria dell’isola greca di Chios ed è un prodotto DOP europeo riconosciuto dal 2014 come patrimonio mondiale immateriale dell’umanità. Il suo nome è “Mastice di Chios”. È un albero che cresce solo in quest’isola della Grecia.

I Romani lo usavano come stuzzicadenti e sbiancante dentario e ne facevano un gran commercio con la grande Bisanzio. Qui le spose del sultano masticavano come un chewing-gum questa resina per rinfrescare l’alito. Gli antichi Egizi invece la usavano per profumare l’acqua che bevevano. Nell’antica Persia veniva utilizzato anche per otturare i denti cariati.

Il mastice di Chios e le sue benefiche proprietà

La resina dei lentischi di Chios è ricca di tante benefiche proprietà che la rendono utile per la salute. Ciò è attribuito al vulcano sottomarino antistante l’isola, che carica questi alberi di sostanze preziose. I suoi principi attivi la rendono un ottimo antinfiammatorio e antibatterico naturale, proprietà già note anche nell’antichità.

Oggi gli studi hanno approfondito l’azione benefica che questa gomma produce sia per lo stomaco, sia per denti e gengive. Riguardo alle gengive, le rassoda e può rivelarsi utile per le infiammazioni e le parodontiti. Rinfresca l’alito e previene le carie dentarie con la sua azione antibatterica.

Usato come chewing-gum nell’antichità è straordinario per lo stomaco e la bocca

Un’attività molto interessante la svolge nei confronti dello stomaco. Genera un’azione calmante e di equilibrio nella produzione dei succhi gastrici, per cui potrebbe essere di aiuto per certi disturbi dovuti all’iperacidità.

Molto utili sono i risultati di una sperimentazione pubblicata nel New England Journal of Medicine. Qui si mostra come il mastice di Chios sia efficace contro le ulcere benigne. Infatti è usato nel trattamento del famoso batterio Helicobacter pylori, causa di gastrite allo stomaco. Insomma un vero patrimonio dell’umanità per il suo prezioso apporto alla salute.

