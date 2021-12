Mancano ormai pochi giorni a Natale, ma presi dalle scadenze, dalle recite natalizie e dai colloqui scuola-famiglia, ci si riduce sempre all’ultimo per i regali. Talvolta, per puro masochismo, lasciamo per ultimi proprio quelli che più sembrano difficoltosi vista la persona cui sono destinati. Infatti, a volte quanto più ci teniamo a fare una bella figura tanto più la mente si offusca a causa della cosiddetta ansia da prestazione. Quindi se quest’anno vogliamo lasciare a bocca aperta la nostra cara suocera non resta che rilassarci e aprire la nostra fantasia. Pertanto basta sciarpe e profumi ecco 3 regali sorprendenti che a Natale stupiranno la suocera sotto l’albero.

Il rapporto tra suocera e nuora non sempre è idilliaco, soprattutto agli inizi, un po’ perché talvolta si tende a cedere ai classici luoghi comuni. Come, ad esempio quello secondo cui sia impossibile andare d’accordo. Altre volte invece è amore a prima vista. Ma, ad ogni modo, una cosa è certa lei è la mamma della nostra dolce metà e come tale merita senza dubbio rispetto e stima.

Quindi il Natale potrebbe essere l’occasione per ritrovare un rapporto o semplicemente per confermare il nostro affetto nei suoi confronti. Ciò che conta non è il costo del regalo ma il pensiero e l’attenzione che mettiamo nella sua scelta.

Pertanto, senza farsi prendere dall’ansia, prendiamoci qualche ora da dedicare all’acquisto del suo regalo. Se nostra suocera ama le tisane potremo optare per un cofanetto con tazza, tisaniera con filtro e tisane di vari gusti. Ad esempio alla curcuma o allo zenzero, utilissime per i dolori articolari. A tal proposito non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori. In questo modo, potremmo spendere dai 20 ai 40 euro circa.

Se invece è una donna che ama sentirsi alla moda, si potrebbe optare per un gioiello. Magari scegliendo dei raffinati orecchini a bottone, con una pietra colorata o interamente dorati. Se ama i bracciali, potremmo virare la scelta verso un bracciale con un ciondolo, magari raffigurante il simbolo dell’albero della vita o un quadrifoglio. O per una collana lunga da abbinare su di un maglione a collo alto. O ancora si potrebbe scegliere una spilla, che quest’anno va tanto di moda, per impreziosire un cappotto o un blazer. Ce ne sono per tutte le tasche, a partire dalla bigiotteria più economica alle grandi firme come Chanel o Dior.

Infine se è una donna che ama farsi coccolare o ama viaggiare, si potrebbe optare per un weekend in una SPA da sogno. Un modo rilassante per la salute del corpo e per l’anima.

