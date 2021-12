L’ultima volta che ci siamo occupati di Mondo TV ci chiedevamo cosa fare con un titolo azionario quando il suo CEO vende azioni. Matteo Corradi, infatti, aveva venduto a metà settembre oltre 500.000 azioni (pari a circa l’1,6% del capitale).

Questa operazione non ha certamente fatto bene al titolo che ha continuato nella sua discesa fino a raggiungere un supporto chiave in area 1,23 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha fornito un ottimo supporto per la ripartenza delle quotazioni. Quindi, il ribasso di Mondo TV iniziato a maggio 2021 potrebbe essere ormai agli sgoccioli.

Qualora si dovesse ripartire al rialzo i I obiettivo di prezzo si trova in area 1,436 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 1,66 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 1,884 euro, III obiettivo di prezzo e massima estensione rialzista. Al ribasso, invece, il I obiettivo di prezzo si trova in area 1,044 euro, mentre quelli successivi in area 0,546 euro e 0,044 euro, II e III obiettivo di prezzo, rispettivamente.

È interessante notare che settimana scorsa c’è stato un segnale di acquisto sia da parte del BottomHunter che dello Swing Indicator. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché lo scenario più probabile sia quello rialzista.

A sostegno di questo scenario c’è anche l’indicazione che arriva dalla valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato. ll titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Analogo risultato si ottiene considerando il Price to Book ratio e il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda. Quest’ultimo indicatore è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 1,244 euro in ribassi dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale