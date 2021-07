Dobbiamo ammettere che non è semplice trovare un giusto equilibrio fra quello che si può e quello che invece si dovrebbe mangiare solo qualche volta. Soprattutto si rischia spesso di eliminare del tutto alcuni alimenti e di continuare a consumarne altri che al contrario bisognerebbe ridurre drasticamente. Se non si si affida ad esperti di nutrizione aumentano notevolmente le probabilità di sbagliare e di adottare un regime alimentare poco equilibrato. Chi tende ad avere valori sballati di colesterolo LDL e un eccesso di glucosio nel sangue decide a volte di privarsi completamente di alcuni alimenti. Sono ad esempio questi“I 5 formaggi più magri che possono mangiare i diabetici, gli intolleranti al lattosio e chi ha il colesterolo alto”.

Pertanto basta rinunce perché anzi 10 cucchiaini al giorno aiutano contro glicemia alta, colesterolo e malattie cardiache. Anche perché vi sono alcuni disturbi facili da individuare anche prima di effettuare un semplice prelievo di sangue o visite specialistiche. Del resto “Questi 3 sintomi a 50 anni svelano che il colesterolo cattivo è alto” e che una volta monitorati i valori bisogna smantellare cattive abitudini alimentari.

Basta rinunce perché anzi 10 cucchiaini al giorno aiutano contro glicemia alta, colesterolo e malattie cardiache

In presenza di placche di colesterolo e di zuccheri nel flusso sanguigno si evitano per prima cosa i dolciumi, i cibi grassi e le bevande alcoliche. A patirne maggiormente sono i golosi, ma un recentissimo studio ha dato il via libera al consumo di cacao. Per valutare le proprietà benefiche del cacao si è fatto ricorso a topi obesi il cui peso è calato a seguito dell’assunzione quotidiana di cacao.

Con ogni probabilità il cacao in polvere potrebbe inibire anche negli esseri umani l’assimilazione di grassi e carboidrati. Ciò porterebbe ad un minor rischio di diabete, di malattie cardiovascolari e contribuirebbe a tenere sotto controllo il colesterolo. Persino i valori della pressione arteriosa traggono benefici dal consumo regolare di cacao per la presenza di potassio e flavonoidi. La circolazione sanguigna e il battito cardiaco traggono invece vantaggio dai polifenoli che fanno del cacao uno degli alimenti con il maggiore potere antiossidante.

