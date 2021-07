Il giorno del matrimonio è qualcosa di magico: lo si attende per anni, si prepara ogni singolo dettaglio senza lasciare nulla al caso e così, quando arriva, non si può che goderselo. Per organizzare una giornata davvero indimenticabile, però, bisogna trovare un tema che faccia da filo conduttore a ogni cosa: dalle partecipazioni ai tavoli, dal photo booth (angolo del travestimento e foto) ai colori delle decorazioni. Ecco allora i 3 temi di matrimonio di tendenza nel 2021 più alcuni spunti dagli anni passati che non tramontano mai.

Wedding weekend: forse la soluzione un po’ più impegnativa a livello economico, ma per una volta nella vita è giusto non badare a spese! Il Wedding weekend è una festa per il matrimonio che dura l’intero fine settimana. Sposi e invitati si trovano in un resort o in un agriturismo e festeggiano per almeno due giorni tra danze, cibo e brindisi. Matrimonio eco-sostenibile: Sempre più persone fanno attenzione ai temi ambientali, così anche il matrimonio diventa un’ottima occasione per portare avanti i propri ideali e dimostrare che vivere in modo sostenibile si deve e si può. Per questo, molte coppie scelgono un menu vegetariano o addirittura vegano, organizzano ricevimenti completamente senza plastica e scelgono come location agriturismi o cascine. Matrimonio vintage: “vintage” fa riferimento a tutto quello che era di moda almeno 20 anni prima dal periodo attuale. Per organizzare un matrimonio vintage, quindi, si può scegliere il proprio periodo preferito, in base ai gusti di entrambi i membri della coppia, ai colori e alla location stabilita. In base a questo, si deciderà la tipologia di bomboniere, come allestire i tavoli, il banchetto e tutto il resto.

Altre idee direttamente dagli anni scorsi

Ovviamente, le idee per allestire un matrimonio non si esauriscono a queste 3. Se per esempio ci si sposa in spiaggia, ovviamente la festa sarà a tema mare. Ma si possono scegliere come temi le serie tv, i libri, i viaggi, le stagioni, i fumetti. La scelta è davvero infinita, l’importante è che sia un giorno indimenticabile.

