Le scelte che facciamo ogni mattina quando apriamo l’armadio non sono banali o poco importanti. Al contrario, si tratta di decisioni fondamentali che forniranno agli altri un’immagine di noi ben precisa. Non soltanto relativa all’aspetto fisico, ovviamente, ma anche e soprattutto legata al carattere e a ciò che sentiamo di esprimere in quel momento. Molte persone comprendono appieno questo concetto, di conseguenza nel trovare il proprio stile impiegano tempo e dedizione.

Anche il minimo dettaglio

Non sono poi solamente i vestiti a donare una determinata immagine di noi a chi ci vede e ci frequenta. Anche gli accessori, infatti, quali collane e orecchini, possono dire molto. Per questo motivo anche la scelta di quest’ultimi può rivelarsi un’ottima opportunità per esprimersi.

Regalando agli altri un’immagine fedele, forte ed in grado di rappresentare le nostre convinzioni. Proprio a questo proposito oggi vogliamo parlare di un accessorio che ultimamente sta prendendo molto piede. Il quale, come si evince anche dal nome stesso, permetterà più che mai la libera espressione di se stessi. Scopriamo di quale si tratta.

Andrà per la maggiore questo accessorio formidabile che fa apparire sicuri e affascinanti

Che gli accessori e la moda siano in grado di rispecchiare la personalità di ognuno di noi non è certo una novità. D’altronde, solo pochi mesi fa la nostra redazione ha spiegato come scegliere il bracciale per donna in base alle caratteristiche fisiche e, appunto, al carattere.

Oggi continuiamo a parlare di accessori, soffermandoci in particolare su una tendenza che da ora in avanti prenderà sempre più piede. Scopriamo di che si tratta. Infatti, andrà per la maggiore questo accessorio formidabile che fa apparire sicuri e affascinanti.

Stiamo parlando degli orecchini “statement”. Non tutti avranno sentito parlare di questo termine ma si tratta di un concetto molto importante e ormai parte della moda moderna. Sta a indicare una tipologia di accessori, o vestiti, in grado di mostrare la personalità di chi li indossa. Anche in maniera vistosa, appariscente e impavida nel farsi notare. Gli orecchini statement sono dunque tutti quegli orecchini che riteniamo capaci di esprimere chi siamo, senza preoccuparci che si rivelino troppo stravaganti o vistosi.

Il concetto dietro questo termine grida la voglia di abbandonare la vergogna e l’imbarazzo. Al contrario, incita a osare uno stile fortemente personale, che rispecchi il nostro carattere così com’è e senza alcun filtro. Quest’autunno, dunque, che si spera sia di ripartenza e di speranza, via libera ad orecchini e accessori statement. Per ricominciare a vivere in socialità senza vergogna e paura di mostrarsi al prossimo.