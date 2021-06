Mancano pochissimi giorni all’arrivo della stagione estiva e noi pensiamo già alle prossime vacanze e alle giornate di mare in totale relax.

Con le belle giornate, i vestiti si alleggeriscono e abbiamo voglia di scoprirci.

Un unico pensiero ci spaventa. Quello, come ogni anno, di confrontarci con la prova costume. Molti di noi sono preparatissimi e in gran forma. Altri, complice lo smart working e le palestre chiuse, hanno qualche chilo di troppo.

Così, per rimediare velocemente al problema, ci affidiamo a delle diete fai-da-te. Spesso drastiche, sbilanciate e poco efficaci.

Che cosa fare per arrivare preparati all’estate

Una buona abitudine, è quella di mangiare frutta e verdura di stagione, sana e leggera. Questi alimenti ci saziano e ci dissetano. In estate sono tantissimi gli alimenti buoni e che fanno bene.

Uno in particolare, che tutti consumiamo in grande quantità. Parliamo dell’anguria o cocomero. Un frutto molto amato sia per il suo sapore zuccherino, sia per le proprietà diuretiche.

Basti pensare che l’anguria è composta dal 90% di acqua, quindi stimola la diuresi e contrasta la cellulite.

È un alimento con un basso contenuto calorico, all’incirca 30 calorie per 100 grammi. Mangiato come spuntino, sazia e non appesantisce.

2 minuti e 2 ingredienti per preparare una bevanda buonissima che fa dimagrire

Proprio con questo frutto di stagione possiamo preparare, una delle bevande che in estate è molto utile.

Parliamo dell’acqua detox. Un’acqua aromatizzata con frutta, verdura o spezie, da bere in qualunque ora della giornata.

Una bevanda che ci disseta quando fa molto caldo e facilissima da preparare.

Basta tagliare qualche cubetto di anguria ed eliminare i semi. Mettiamo il nostro frutto in una brocca e riempiamo con acqua. Aggiungiamo delle foglioline di menta, per conferire più gusto.

Lasciamo riposare l’acqua, per qualche ora in frigo o aggiungiamo del ghiaccio. Ecco che la nostra bevanda per rimettersi in forma, detox e contro la cellulite è pronta.

Quindi solo 2 minuti e 2 ingredienti per preparare una bevanda buonissima che fa dimagrire.