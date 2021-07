Aumenta sempre di più l’attenzione per la salute e il benessere in generale e conseguentemente anche la ricerca di cibi e alimenti sani. Più volte infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto sia importante un’alimentazione sana insieme all’esercizio fisico. Queste due regole sono la base per una prospettiva di vita lunga e serena, così come eseguire regolari controlli medici, soprattutto dopo i 60 anni.

Per avere un’alimentazione equilibrata è necessario variare, ovvero assumere cibi ricchi di proteine, omega-3, fibre, vitamine e sali minerali. Se siamo stanchi dei soliti ortaggi, possiamo optare per un ortaggio da radice, il sedano rapa, una particolare varietà del sedano. Basta questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie, infatti è ricco di sali minerali e fibre.

La sua parte edibile è la radice, bianca all’interno e più scura all’esterno. Il suo sapore delicato lo rende ideale per le insalate o cotto al forno al gratin, come gustoso e sano contorno. Inoltre è anche adatto per chi segue un regime dietetico ipocalorico, in quanto 100 grammi contengono circa 20/25 calorie.

Questo ortaggio contiene circa il 90% d’acqua, ma è ricco di sali minerali come calcio, ferro, potassio e magnesio. Ciò che invece lo contraddistingue è l’alto contenuto di vitamina K che insieme al potassio creano un’azione benefica per cuore e apparato vascolare. Anzi la vitamina K è fondamentale per regolare la coagulazione del sangue. Ciò posto come spiega uno studio scientifico la sua presenza nell’organismo previene i depositi di calcio nei vasi sanguigni. O meglio gli ispessimenti dei tessuti delle vene che sono spesso causa di ictus e infarti.

Grazie alle sue sostanze, il sedano rapa ha capacità depurative e stimola la diuresi. Inoltre contiene anche le cumarine, sostanze che tonificano il sistema cardiovascolare. Utilizzato anche per favorire la digestione ed è un ottimo alleato contro reumatismi, affezioni polmonari e calcoli renali. Insomma quest’ortaggio ancora poco conosciuto è davvero un toccasana per il benessere dell’organismo.

Se si è a dieta ma si desidera qualcosa di sfizioso, col sedano rapa, tagliato a fette sottili e infornato, potranno ottenersi gustosissime chips super-leggere.

