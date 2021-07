Nemica numero 1 di tutte le donne, temuta da tutti, anche dalle più giovani, ebbene sì è proprio lei, la cellulite. Le sue cause sono varie, oltre a possibili alterazioni ormonali, incidono anche stile di vita e alimentazione. Pertanto, alleate principali contro questo nemico sono sicuramente attività fisica e alimentazione. Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come il connubio di queste regole possa portare notevoli benefici all’organismo e alla psiche. Sentirsi belli e bene con sé stessi infatti è il segreto per rimanere giovani più a lungo.

Allo stesso modo, hanno evidenziato come inserire determinati alimenti nel proprio regime alimentare, possa prevenire l’insorgenza di notevoli e diffusi disturbi. Quest’oggi, proprio a tal proposito, si illustrerà come l’assunzione di questi frutti possano prevenire e contrastare la cellulite. Ecco di seguito illustrati i 3 frutti gustosissimi estivi più efficaci per contrastare la cellulite, ovvero albicocche, anguria e pesche, grazie alle loro proprietà nutritive e antiossidanti.

Ecco i 3 gustosissimi frutti estivi più efficaci per contrastare la cellulite

L’estate oltre a regalarci splendide giornate di sole, regala anche gustosissimi frutti che grazie alle loro sostanze comportano importanti benefici al nostro organismo. Le albicocche sono ricchissime di vitamine, di sali minerali e di fibre. E proprio grazie a queste ultime sono efficaci anche contro la stitichezza. Grazie al potassio, di cui le albicocche sono molto ricche, liberano i tessuti dai liquidi in eccesso contrastando ritenzione idrica e cellulite. Oltre alle albicocche, altro frutto estivo, grande alleato nel combattere cellulite e ritenzione idrica è l’amatissima anguria. Infatti oltre ad aver un elevato contenuto d’acqua, il 90%, è ricca anch’essa di fibre e sali minerali come il potassio.

Quest’ultimo è l’antagonista del sodio, e grazie alla sua funzione drenante, espelle i liquidi in eccesso contrastando quindi la ritenzione idrica e l’odiosa buccia d’arancia. Infine altro frutto, amico della bellezza della pelle, è sicuramente la pesca. Anche la pesca è ricchissima di acqua, fibre e sali minerali, tra cui in elevata percentuale il potassio. Inoltre essendo ipocaloriche sono ideali per chi segue regimi a basso contenuto calorico. Via libera alla più gustosa frutta contro l’acerrimo nemico delle donne, senza dimenticare che anche l’attività fisica è importante per contrastare cellulite e ritenzione idrica.

