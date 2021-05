Il bagno è una zona della casa che richiede cure particolari. Infatti, non facciamo in tempo a pulirlo che già cominciano incrostarsi polvere calcare. Lo troviamo nella doccia, nel lavandino e nel nostro wc. In realtà però, basta questo economico ingrediente presente in tutte le dispense per impedire il costante accumulo di calcare in doccia e lavandino senza sforzo. Si tratta di un rimedio completamente naturale e una volta provato non torneremo più indietro.

Perché si accumula il calcare

L’acqua che scorre nei nostri rubinetti non è la stessa che acquistiamo al supermercato questa, infatti, è notevolmente più dura. Con questo si intende proprio la quantità di calcare contenuta nell’acqua. Per questo finisce spesso per intasarci la lavatrice e incrostare il nostro bagno. Infatti, il continuo scorrere dell’acqua fa sì che il calcare si depositi similmente a come avviene in natura nella formazione delle grotte. Dal momento però che non prevediamo di creare nessuna grotta nel nostro bagno, il calcare deve essere rimosso. Chiunque l’abbia fatto almeno una volta sa però che questo comporta del buon olio di gomito. Infatti, spesso è necessario strofinare con molta energia oltre che frequentemente. Possiamo però utilizzare uno stratagemma che ci aiuterà a pulire in maniera più efficace e naturale meno spesso e con la metà dello sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Basta questo economico ingrediente presente in tutte le dispense per impedire il costante accumulo di calcare in doccia e lavandino senza sforzo

La risposta la troveremo nella nostra dispensa. Infatti il nostro principale alleato nella lotta contro il calcare è l’aceto bianco. La sua acidità gli conferisce una straordinaria capacità sgrassante e antibatterica ideale per la pulizia del bagno. Basterà diluire una misura di aceto in tre misure di acqua e inserirle dentro uno spruzzino. In questo modo infatti possiamo tenerlo vicino a doccia e lavandino e spruzzarlo su tutte le superfici dopo averle utilizzate. In questo modo eviteremo che il calcare si accumuli e possiamo essere tranquilli di non rovinare le superfici dal momento che si tratta di una soluzione naturale. Se l’odore dell’aceto ci dà fastidio, possiamo chiamare in aiuto un altro ingrediente con le stesse capacità dell’aceto. Stiamo parlando del limone, che, se spremuto dentro il composto può donare al bagno un aroma di pulito e freschezza.