L’estate è alle porte e la parola d’ordine che caratterizza la bella stagione è relax. Poco importa se al mare, in montagna, al lago o in piscina, l’importante è rilassarsi. Ma una cosa che accumuna le nostre vacanze e il volere di molti è quella di esporsi al sole. Una pratica che, senza esagerazione, fa bene al nostro organismo perché favorisce la produzione di vitamina D e che ci regala un bel colorito. La tintarella infatti ci fa sembrare più belli e sensuali, ma per un colorito uniforme è necessario preparare la nostra pelle all’esposizione ai raggi solari.

Prenderci cura della nostra pelle è un gesto d’amore indispensabile e bisogna farlo, oltre che dall’esterno con l’applicazione di creme solari, anche dall’interno. Per una corretta applicazione e per essere guidati nella scelta delle creme solari è possibile leggere questo interessante articolo.

Per un’abbronzatura bella ed uniforme ed una pelle luminosa sono questi gli alimenti da mangiare assolutamente prima di esporsi al sole

Se vogliamo prenderci cura della nostra pelle dall’interno è indispensabile seguire un’alimentazione equilibrata e non farci mancare nessun tipo di nutriente. Questi gesti infatti ci permetteranno di avere una pelle luminosa e perfetta ed anche di abbronzarci in maniera uniforme e di proteggere la nostra pelle dall’esposizione ai raggi UV.

Per esporci al sole con meno rischi la nostra alimentazione dovrà essere ricca di vitamine, minerali e antiossidanti e flavonoidi.

Indispensabili per una tintarella uniforme è il consumo di carotenoidi, che stimolano la formazione di melanina. Sono contenuti in albicocche, carote, limone, pesche, melone, tutti quegli alimenti dal colore giallo- arancio. Una chicca per aumentare l’assorbimento di betacarotene è quella di condire gli ingredienti con olio d’oliva.

Immancabile anche la vitamina A, che ci protegge dai danni dell’esposizione ai raggi UV. Contenuta nel tuorlo, nei crostacei, nel latte intero e nei formaggi.

Ancora indispensabili sono gli omega 3, grassi buoni che ci proteggono dalle reazioni infiammatorie dovute ad esposizioni solari scorrette. Li troviamo in pesci azzurri, nel salmone, nel tonno, nell’aringa.

I consigli sono quelli di variare l’alimentazione il più possibile e di favorire il consumo di frutta e verdura fresca.

Infine, è importante esporsi al sole nelle ore meno calde ed utilizzare i prodotti a schermo solare.

