Se si è alla ricerca di un dolce facile ma d’effetto, è questa la ricetta da provare assolutamente. Chi segue la rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa sa che le mele sono un ingrediente davvero speciale che si declina in ogni modo. Dalle classiche torte, alle preparazioni salate, fino ai liquori o macedonie varie, le ricette che prevedono questo alimento sono davvero numerose.

In questo spazio, proponiamo nuovamente due ricette che hanno riscosso molto successo:

a) “Non solo facile e veloce ma questa torta alle mele è davvero la più bella, ottima per fare un figurone con semplicità”. Disponibile su questo link.

b) “Una torta alle mele talmente semplice e veloce da lasciare a bocca aperta anche chi la prepara”. Disponibile cliccando qui.

Questa sera, invece, vogliamo mostrare una ricetta che arriva dalla Germania e che in poche mosse sarà capace di conquistare anche i palati più raffinati.

Il ripieno cremoso si sposa perfettamente con una base friabile e gustosa. Basterà un solo assaggio per ammaliare gli ospiti grazie a questo mix perfetto di consistenze e sapori.

Di seguito tutto l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 4 mele rosse dolci piccole;

c) 250 g farina tipo 00;

d) 140 g zucchero semolato;

e) 120 g burro;

f) 3 cucchiai pangrattato;

g) 1 bicchiere di panna fresca liquida;

h) 1 pizzico sale fino.

Basta questa crostata eccezionale alle mele dal cuore cremoso per stupire tutti con dolcezza e semplicità, consigliatissima! Procedimento

Prendere una ciotola e lavorare il burro con 40 g di zucchero. Aggiungere l’uovo e un pizzico di sale fino. Poi, setacciare la farina e unirla al composto mescolando con cura per evitare grumi.

Quando l’impasto è omogeneo e liscio, formare una sfera, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo.

Dopo circa mezz’ora, stendere l’impasto con il mattarello su un piano di lavoro infarinato. Creare una sfoglia della grandezza della tortiera. Quest’ultima dovrà essere ben unta con una noce di burro e poi infarinata. Rivestire lo stampo con la sfoglia.

Con una forchetta bucherellare il fondo della pasta. Cospargere di pangrattato.

A questo punto, lavare, sbucciare e tagliare a fette sottili le mele. Poi, disporle su tutta la base della crostata. Far cuocere in forno già caldo per 25 minuti ad una temperatura di 200° C.

Intanto, in una ciotola lavorare la panna con due tuorli e lo zucchero avanzato. Mescolare fino ad ottenere una crema soffice e leggera. Una volta cotta la base della crostata, togliere dal forno e versare questa crema di panna, uova e zucchero sulle mele. Livellare con un cucchiaio.

Infornare nuovamente per altri 15 minuti ma con il la temperatura a 180° C con funzione ventilata.

Ed ecco che basta questa crostata eccezionale alle mele dal cuore cremoso per stupire tutti con dolcezza e semplicità, consigliatissima!