Quando il sole fa capolino tra le nuvole e riscalda leggermente queste fredde mattine invernali è il momento migliore per fermarsi un attimo. Prendere fiato. Respirare e dedicare qualche minuto a se stessi.

Magari, perché no, sorseggiando un bel caffè caldo e assaporando una morbidissima torta fatta in casa.

Pochi istanti per ricaricare le batterie e ripartire per una nuova e impegnativa giornata. Il lavoro, la famiglia, le spese sempre in aumento. In una nuova normalità fatta di mascherine e disinfettanti, di corse e distanziamento, la cucina è sempre una buona amica. Regala soddisfazioni, impegna la mente e il fisico ed è alleata del risparmio.

Per questi motivi, la Redazione vuole consigliare a tutti i Lettori una ricetta pratica e veloce. Basteranno pochi ingredienti e una tazza per creare un momento di piacere unico e goloso. Di seguito, tutto l’occorrente per una torta alle mele in quattro tazze.

Ingredienti

a) 1 mela, possibilmente la “Golden Delicious“;

b) 1 tazza di farina tipo 00;

c) 1 tazza di farina di mais;

d) 1 tazza di zucchero semolato;

e) 1 tazza di latte;

f) 1 bustina di lievito per dolci.

Una torta alle mele talmente semplice e veloce da lasciare a bocca aperta anche chi la prepara. Preparazione

Il procedimento è facile. In una ciotola inserire la farina 00 setacciata. Poi, aggiungere la farina di mais e lo zucchero. Mescolare versando a filo il latte.

Amalgamare bene gli ingredienti ed unire anche il lievito. Mescolare con cura ed energicamente per qualche minuto.

Prendere una tortiera, consigliata quella dal diametro di circa 24 cm. Ricoprire da carta da forno e versare il composto.

A questo punto, sbucciare e tagliare la mela in fette sottili e decorare la superficie della torta.

Infornare e far cuocere in forno già caldo per circa 30 minuti alla temperatura di 180° C.

La torta alle mele in quattro tazze sarà pronta per essere addentata in un sol boccone. Semplice, veloce e davvero buona. Da provare!

