Farina, acqua, burro e un pizzico di sale. Sono questi gli ingredienti per la pasta sfoglia. Una preparazione che è alla base di molte ricette dolci e salate.

Sono innumerevoli le pietanze che si creano grazie alla pasta sfoglia. Si consigliano questi sfiziosi rustici con würstel e pasta sfoglia per far contenti grandi e piccini in meno di 30 minuti. Per leggere la ricetta, cliccare su questo link.

Per quando la ricetta sembri estremamente semplice, non bisogna farsi trarre in inganno. L’errore è sempre dietro l’angolo. Per questo motivo, sarà necessario seguire alcune regole fondamentali.

Ed ecco che la pasta sfoglia non avrà più segreti dopo questi consigli tecnici dello chef che la renderanno perfetta in pochi minuti.

Errori, tecniche e trucchetti

Che sia destinata ad un dolce o una ricetta salata poco importa. La pasta sfoglia ha sempre bisogno di una farina adatta. Si consiglia di optare per quella di tipo 00 di media forza, preferibilmente W230.

Il burro, poi, deve essere di buona qualità e si consiglia di non sostituirlo con altri prodotti come la margarina, il risultato sarà comunque diverso dalla ricetta originale. Rigorosamente aggiunto a freddo, il burro non va mai ammorbidito prima.

Sciogliere sempre il sale in un po’ d’acqua prima di unirlo all’impasto. Questa tecnica servirà a scongiurare le fastidiose bollicine d’aria nella sfoglia.

Attenzione alle famose “pieghe” della pasta sfoglia. Questo passaggio è il più complicato. Servirà un po’ di tempo e molta pratica per creare strati perfetti. Quindi, non bisogna scoraggiarsi!

Infine, per evitare che il burro si riscaldi troppo, si consiglia di far riposare la pasta in frigo. In particolare, si dovrebbe attendere almeno mezz’ora prima di formare la piega successiva.

La cottura va in base al forno. Le linee guida, però, di norma suggeriscono che la temperatura deve essere tra i 190° e i 200° C.

Un consiglio da non perdere

Mai far cuocere a contatto la pasta sfoglia con il suo ripieno. Questa regola vale sia per le ricette salate che per quelle dolci. Il ripieno potrebbe inumidire troppo la sfoglia, rendendola meno friabile e più “molliccia”. Per le ricette dolci, si consiglia di spolverare uno strato di cacao tra la sfoglia e il ripieno. Per le preparazioni salate andrà bene un sottile strato di burro fuso.

